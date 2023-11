‘Herói da Irlanda’: Conor McGregor, outros profissionais reagem ao slugfest selvagem de Katie Taylor x Chantelle Cameron 2

Katie Taylor se vingou.

Já boxeadora medalhista de ouro olímpica e campeã indiscutível dos leves femininos, Taylor desafiou as probabilidades e igualou sua série com Chantelle Cameron no sábado na frente de uma multidão barulhenta na 3Arena de Dublin, ganhando uma candidata instantânea à Luta do Ano para vingar sua única derrota profissional e assumir o manto de campeão indiscutível das duas divisões. Após 10 rodadas de idas e vindas, Taylor conquistou os scorecards de dois juízes 98-92 e 96-94, enquanto o único dissidente marcou 95-95. Posteriormente, Taylor e o promotor Eddie Hearn foram convocados para completar a trilogia contra Cameron no famoso Croke Park da Irlanda.

A vitória de Taylor e a natureza de tirar o fôlego da luta despertaram uma onda de admiração nas redes sociais, com luminares do MMA como Conor McGregor e Cris Cyborg se juntando ao coro para elogiar Taylor e Cameron por suas atuações.

Confira abaixo como o mundo dos esportes de combate reagiu a Taylor vs. Cameron 2.

A velocidade da mão de Katie Taylor… é incrível – CrisCyborg.Com (@criscyborg) 25 de novembro de 2023

Kátia! Kátia! Katia!!!! Lenda. – George “Ferocious” Kambosos Jr (@georgekambosos) 25 de novembro de 2023

Uau. @KatieTaylor é um ícone. Que luta. Parabéns a @chantelecam também. Esse é o tipo de luta que me faz adorar o boxe. ❤️ Um ótimo desempenho de ambas as mulheres. – CrisCyborg.Com (@criscyborg) 25 de novembro de 2023

Taylor convocou ‘Boxing Gods’ para mais uma grande noite! Ela provavelmente deveria agora cavalgar até o pôr do sol, ela mereceu. Ótima carreira. #CameronTaylor2 -Teddy Atlas (@TeddyAtlasReal) 25 de novembro de 2023

Taylor capturou a emoção da multidão e seu grande talento, experiência e inteligência conquistaram isso para ela. Tudo o que um Campeão deveria ser. Aula. #CameronTaylor2 -Teddy Atlas (@TeddyAtlasReal) 25 de novembro de 2023