Hockey Hall of Fame 2023: apresentação, jogo e todos os eventos neste fim de semana e onde assisti-los

Bem junho, o Hall da Fama do Hóquei anunciou sua aula de indução para 2023, com goleiros Henrik Lundqvist, Tom Barrasso e Mike Vernonjogadoras Caroline Ouellette e Pierre Turgeone construtores Ken Hitchcock e Pierre Lacroix.

Lundqvistconhecido por sua passagem de 15 temporadas com o Rangers de Nova Yorkostenta uma carreira impressionante com 459 vitórias, um Troféu Vezina e 64 derrotas.

Barrassoduas vezes vencedor da Stanley Cup, entra com 369 vitórias e vários elogios. Vernonoutro duas vezes vencedor da Stanley Cup, traz suas conquistas para o Hall.

Ouellettea única mulher indicada no Hockey Hall of Fame 2023, conquistou seu lugar com quatro Olimpoc medalhas de ouro, seis ouros em Campeonatos Mundiais e seis pratas.

Turgeãocom 515 gols e 812 assistências, solidifica sua posição como patinador habilidoso.

Construtores Hitchcockcom 23 anos de treinamento e uma Copa Stanley, e A Cruzum executivo talentoso com duas Copas Stanley, completa a distinta classe.

Eventos e horários do Hockey Hall of Fame 2023

A emoção começa na sexta-feira, 10 de novembro, com um jogo entre o Folhas de bordo de Toronto e a Chamas de Calgary às 19:00 ET, horário local.

No sábado, 11 de novembro, a turma do Hockey Hall of Fame 2023 se reúne para uma jornada nostálgica no Inductee Fan Forum, realizado no icônico Hockey Hall of Fame em Brookfield Place, Toronto, às 13h30 ET.

Os fãs estão convidados a participar de uma sessão especial de perguntas e respostas com os indicados ao Hockey Hall of Fame 2023, criando uma conexão íntima entre lendas e entusiastas.

Domingo, 12 de novembro, traz mais um confronto emocionante no gelo, com o Hyundai Legends Classic – Equipe Sundin contra Equipe Lindros.

Capitaneado por Adam Oates e Joe Nieuwendykduas equipes repletas de estrelas se enfrentam no Hyundai Hockey Hall of Fame Legends Classic, um cativante clássico anual de indução na Scotiabank Arena, em Toronto, a partir das 15h ET.

As portas para a Cerimônia de Posse serão abertas às 17h30 ET e o evento começará duas horas depois.

Onde você pode assistir ao Hockey Hall of Fame 2023?

Para quem não puder comparecer pessoalmente, a cerimônia de posse do Hockey Hall of Fame 2023 será transmitida ao vivo da Allen Lambert Galleria às 20:00 ET na TSN e NHL Network.