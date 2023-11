Homem é preso por matar um judeu no comício pró-palestino de SoCal

50 anos Loay Abdelfattah Alnaji foi preso na quinta-feira por supostamente matar o homem de 69 anos. Ele foi autuado por homicídio culposo e está detido no Centro de Detenção Pré-Julgamento do Condado de Ventura.

As autoridades disseram-nos que Kessler teve uma discussão acalorada com os apoiantes palestinos, levando a uma luta física – e acabou por ser derrubado para trás, fazendo-o cair e bater com a cabeça no chão.