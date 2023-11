Homem é preso por supostamente ter falhado na circuncisão do primo de 2 anos

Um homem da Flórida foi preso no mês passado depois de supostamente tentar circuncidar seu primo – o que deu terrivelmente errado… e que levou esse cara para trás das grades.

29 anos Timothy Powell foi levado sob custódia e autuado por acusações de abuso infantil no início de outubro – tudo porque ele supostamente tentou cortar o pênis de seu parente de 2 anos enquanto cuidava dele em Daytona Beach… isso de acordo com as autoridades locais.

Veja como os policiais estão dizendo que tudo aconteceu … Powell estava cuidando de seu jovem cuzzo enquanto os pais do garoto estavam fora – e a mãe e o pai receberam uma ligação do sobrinho dizendo que ele precisava levar o filho às pressas para o hospital porque ele estava sangrando pela virilha.

Acontece que… a criança parecia ter sido cortada, e quando questionado sobre isso – Powell teria dito à polícia que o vidro devia estar na fralda do pequeno. Após mais questionamentos, no entanto, Powell teria dito que pode ter puxado o prepúcio do bebê com muita força enquanto tentava limpá-lo. É claro que os policiais não acreditaram nisso – porque as enfermeiras disseram que parecia um corte limpo e era preciso demais para ser qualquer tipo de acidente como o que ele descreveu.

Os policiais acabaram prendendo com algumas outras evidências que dizem ter recuperado – incluindo imagens de vigilância doméstica que supostamente mostram Powell agindo mal com a criança … e supostamente se afastando do menino em determinado momento com um objeto na mão. Os investigadores acreditam que ele pode ter tentado circuncidar deliberadamente seu primo… e agora ele está em apuros.