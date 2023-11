Homem judeu morto em comício pró-palestino na Califórnia, possível crime de ódio

Reproduzir conteúdo de vídeo





Um judeu foi morto num comício pró-Palestina na Califórnia… e a polícia está agora investigando sua morte como um possível crime de ódio.

69 anos Paulo Kessler estava participando do evento de domingo à tarde em Thousand Oaks, CA, onde também houve um comício pró-Israel. Kessler estava se manifestando em apoio a Israel.

QUEBRANDO: Esta é a última foto de Paul Kessler tirada apenas 5 minutos antes de ele ser atacado por um manifestante anti-Israel ontem à tarde. Recebi fotos e vídeos de uma fonte no local. pic.twitter.com/QBbLIO0lBM – Botões Christina (@buttonslives) 7 de novembro de 2023

Como sabem, Israelitas e Palestinianos – sob o domínio do Hamas – estão envolvidos numa guerra sangrenta no Médio Oriente. No Hamas atacado o Estado Judeu em Outubro, desencadeando o conflito.



As autoridades dizem-nos… Na reunião no condado de Ventura, Kessler teve uma discussão acalorada com os contra-manifestantes palestinos, levando a uma luta física.

Policiais dizem que Kessler foi derrubado para trás, fazendo-o cair e bater a cabeça no chão.

O vídeo do incidente apareceu mais tarde no X. Dê uma olhada… Kessler está esparramado na calçada após a briga. Ele parece estar em agonia enquanto duas pessoas cuidam dele.

Kessler foi levado às pressas para um hospital local, onde morreu devido aos ferimentos na cabeça. O legista do condado de Los Angeles determinou que sua morte foi um homicídio.

Vigília à luz de velas na esquina onde o Sr. Paul Kessler foi assassinado.

🇮🇱❤️🇮🇱 pic.twitter.com/SVlBK9Zz8D – Dentite Raivosa 🇮🇱 (@PatrioticCoach) 7 de novembro de 2023

