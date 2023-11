Homem morre após pular da estrutura de estacionamento da Disneylândia

A Disneylândia está lidando com outra tragédia… um hóspede do parque pulou de uma estrutura de estacionamento, no que parece ser parte de uma tendência recente e alarmante.

A polícia de Anaheim disse que um homem de 24 anos pulou para a morte do estacionamento do Pixar Pals na noite de quarta-feira no resort Disneyland.

É a terceira vez em menos de um ano que alguém se mata saltando de um dos estacionamentos do parque de diversões.

Os policiais dizem que responderam a uma ligação por volta das 21h30 de alguém pulando do estacionamento do Pixar Pals. Dizem que a vítima, posteriormente identificada como Jonas Alexandre Edwardsfoi declarado morto no local.

A polícia de Anaheim afirma que está investigando a morte como suicídio.

No geral, ocorreram 6 suicídios no complexo de estacionamento do parque desde 2010, e desde dezembro de 2022 ocorreram 3 incidentes desse tipo – portanto, é um aumento preocupante.

Os estacionamentos da Disneylândia, Pixar Pals e Mickey & Friends, são estruturas de seis níveis… e é por onde milhares de visitantes entram e saem do parque temático.

O CDC afirma que cerca de 2% dos 47.000 suicídios médios anuais nos Estados Unidos envolvem pessoas que saltam ou caem para a morte.