Homem preso sob suspeita de homicídio culposo por morte por golpe na garganta de jogador de hóquei

Policiais na Inglaterra dizem que colocaram um homem sob custódia esta semana… depois de alegarem que o cara tinha uma ligação com a morte do ex-jogador da NHL Adam Johnson .

De acordo com a Polícia de South Yorkshire… o homem foi preso sob suspeita de homicídio culposo na terça-feira – 17 dias depois de Johnson morreu tragicamente dos ferimentos que sofreu quando Matt Petgrave O skate de John o cortou no pescoço durante um jogo da Elite Ice Hockey League.

“Nossa investigação foi lançada imediatamente após esta tragédia e temos realizado extensas investigações desde então para juntar as peças dos eventos que levaram à perda de Adam nessas circunstâncias sem precedentes”, disse o superintendente-chefe do detetive do SYP. Becs Horsfall disse sobre a prisão em um comunicado.

“Temos conversado com especialistas altamente especializados em suas áreas para auxiliar em nossas investigações e continuar a trabalhar em estreita colaboração com o departamento de saúde e segurança da Câmara Municipal de Sheffield, que está apoiando nossa investigação em andamento”.

O vídeo da arena mostrou quando Johnson estava cruzando a linha azul, Petgrave chutou seu skate para o alto… e acertou o ex-pivô do Pittsburgh Penguins na garganta. O sangue imediatamente derramou no gelo – e enquanto Johnson foi levado às pressas para o hospital para tratamento de emergência, ele infelizmente sucumbiu aos ferimentos.

“A morte de Adam causou ondas de choque em muitas comunidades, desde os nossos residentes locais aqui em Sheffield até aos fãs de hóquei no gelo em todo o mundo”, disse Horsfall. “Sabemos que estas comunidades esperam que conduzamos esta investigação com o mesmo profissionalismo, justiça e sensibilidade que qualquer outra e solicitam que os membros do público se abstenham de comentários e especulações que possam impedir este processo. Os nossos pensamentos permanecem com todos os afectados por esta devastadora incidente enquanto as investigações continuam.”