A homem chamado Philip Lyle Smith64, apresentou documentos judiciais acusando Jatos de Nova York lenda Joe Namat de encobrir o abuso sexual em seu campo de futebol há 51 anos.

Smith afirma que foi agredido pelo técnico de futebol do Brooklyn Poly Prep Country Club Filipe Fogliettaum conhecido pedófilo, em Namatdo acampamento de futebol instrucional quando ele tinha 12 anos. Smith alega que Namath e outros eram “facilitadores e protetores dos pedófilos”.

Em um processo em andamento no Brooklyn, onde ele é identificado como “John Doe”, Smith relata sua provação no campo, alegando que foi agredido lá há 51 anos.

“Naquela época, Joe Namat era meu ídolo” Smith disse ao The New York Post. “E ele passou de meu herói a zero em minha vida.”

O processo traça paralelos com o Joe Paterno caso, sugerindo NamatA negligência é semelhante a Paternoconhecimento de Jerry Sanduskyé abuso.

“Este caso é igualmente sobre os muitos adultos em posições de poder no [camp] Incluindo Joe Namat e [ex-Jets defensive back and camp partner John] Dockery, que estava ciente, tolerou e encobriu o abuso sexual conhecido no campo, abuso que teve um efeito duradouro sobre Corça”, diziam os documentos judiciais alterados arquivados em 2021.

Recebeu tratamento especial

Smith afirmou que recebeu vantagens especiais no acampamento, incluindo interações com Namat e outros jogadores da NFL.

“Foi um sonho que se tornou realidade para um garoto de 12 anos”, Smith disse.

“[Foglietta] sempre tive certeza Joe Namat me deu pelo menos uma passagem quase todos os dias e me disse olá quase todos os dias.”