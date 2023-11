Honda ABRE PROCESSO SELETIVO; Salários variam de acordo com a vaga!

A Honda, gigante do setor automobilístico e que é um dos mais importantes fabricantes de automóveis e motocicletas do mundo, está com novas oportunidades de estágio abertas para 2024. Assim, antes de falar um pouco mais sobre o processo seletivo, veja quais são as áreas disponíveis:

Seguros Honda;

Gestão de Risco;

Controle da Qualidade;

Marketing – Propaganda;

Trade Marketing;

Planejamento Comercial;

Logística;

Vendas Diretas;

TI – Infraestrutura;

Governança corporativa;

Mobilidade – Viagens Corporativas;

Relações Públicas.

Pré-Requisitos para se inscrever

Vale a pena ressaltar que, o candidato que estiver interessado no processo seletivo da Honda terá que cumprir alguns pré-requisitos para efetivar a inscrição. É importante ter atenção, já que são habilidades indispensáveis para a companhia.

Posto isso, entre os pré-requisitos citados pela empresa, é necessário que o candidato esteja cursando o ensino superior, com disponibilidade para trabalhar por cerca de 30 horas semanais, das 8h às 15h, mais precisamente.

Além disso, é necessária a disponibilidade para atuar por dois anos na vaga. Por fim, também é imprescindível que o candidato se identifique com a cultura e metodologia da Honda.

Mais sobre a Honda

Dando mais detalhes sobre a empresa, podemos ressaltar que, desde 1971, a unidade de Manaus já produziu mais de 25 milhões de motos, além de quadriciclos e de motores estacionários que formam a linha de Produtos de Força da Honda no país, também composta por motobombas, roçadeiras, geradores, entre outros.



Você também pode gostar:

Atualmente, 2 milhões de automóveis da marca já foram produzidos em solo nacional. Durante esses anos, a empresa também inaugurou Centros Educacionais de Trânsito, de Treinamento Técnico, de Distribuição de Peças e de Pesquisa & Desenvolvimento.

Estruturou uma rede de concessionárias hoje composta por aproximadamente 1.300 endereços. Em 2014, em uma iniciativa inédita no segmento, a Honda inaugurou seu primeiro parque eólico do mundo, na cidade de Xangri-La (RS).

Confira alguns benefícios disponíveis

Vale-transporte;

Estacionamento sem custo ou fretado;

Refeitório ou vale-alimentação;

Plano médico 100% custeado pela Honda;

Seguro de vida;

Bolsa-auxílio com valor compatível com o mercado.

Como se candidatar no processo?

Como já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida, até o próximo dia 6 de dezembro. Você só precisa ACESSAR ESSE LINK para ir automaticamente à página da Gupy.

Por lá, é só conferir com mais atenção os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar. O início está previsto para fevereiro de 2024.

Quer se manter inteirado(a) em todas as principais notícias do país e ainda ficar ligado(a) nas diversas vagas de empregos espalhadas pelo Brasil? Acesse agora mesmo o Notícias Concursos!