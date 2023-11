Horário de verão: em que ano começou o horário de verão?

ACom o fim do horário de verão em países como os Estados Unidos, o Canadá e Cuba, o debate sobre se e como abolir esta prática ressurgiu.

O horário de verão envolve adiantar os relógios em uma hora durante os meses de verão para estender a luz do dia até a noite. Embora seja amplamente seguido na América do Norte e na Europa, muitos países próximos ao equador e em outros lugares não aderem a ele.

Em que ano começou o horário de verão?

A ideia de mudar os relógios sazonalmente remonta ao final do século XIX, quando George Hudson, da Nova Zelândia, propôs-a para conservar energia e aproveitar ao máximo a luz do dia de verão.

A Primeira Guerra Mundial desempenhou um papel significativo na sua adoção, sendo a Alemanha a primeira a implementá-la em 1916, seguida pelos EUA em 1918.

A Lei do Horário Padrão, sancionada em 19 de março de 1918, concedeu aos americanos uma hora adicional de luz solar, marcando a introdução do horário de verão.

No entanto, a prática tem enfrentado controvérsia e ceticismo. Apesar do mito de que foi introduzido para beneficiar os agricultores, muitos agricultores consideram-no prejudicial aos seus horários.

Estudos mostraram resultados mistos em termos de economia de energia. Os oponentes destacam efeitos adversos à saúde, como aumento de acidentes de trânsito, ataques cardíacos, derrames e distúrbios do sono associados às mudanças do relógio.

Nos EUA, o Havaí e o Arizona (exceto a nação Navajo) não observam o horário de verão, enquanto 19 estados aprovaram legislação para adotá-lo permanentemente, se permitido pelo Congresso.

O que é a Lei de Proteção ao Sol?

Há um esforço para aprovar a Lei de Proteção ao Sol, que tornaria o horário de verão permanente, mas enfrentou desafios no governo federal, com divergências sobre a manutenção do horário padrão ou do horário de verão permanente.

Embora o debate nos EUA prossiga, o destino do horário de verão permanece incerto, sendo necessárias potenciais alterações legislativas, tanto a nível do Senado como da Câmara dos Representantes, antes que o Presidente Joe Biden pode sancioná-lo como lei.