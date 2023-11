Horóscopo da Lua de Castor 2023: Quais signos serão mais afetados pela próxima lua cheia?

Tele Lua do Castorinfluenciado pela natureza comunicativa e inquisitiva de Gêmeosserve como um holofote celestial sobre aspectos ocultos, incitando os indivíduos a liberarem o que impede o crescimento pessoal.

Áries é levado a reconsiderar amizades e redefinir a família escolhida. Touro é aconselhado a avaliar os bens materiais e a satisfação profissional, sugerindo uma reavaliação orçamentária.

Enquanto isso, Gêmeos em si é encorajado a abraçar a luz e as trevas, reconhecendo os obstáculos ao sucesso. Câncerfortemente impactado pelas luas cheias, é instado a reacender a fé, encerrar capítulos passados ​​e viver plenamente o presente.

Leão vivencia um momento emocionante, com a lua cheia ativando sua 11ª casa, incentivando-os a se conectar com pessoas inspiradoras e a dar passos em direção às suas aspirações.

VirgemOs talentos de são reconhecidos quando a lua cheia ilumina sua 10ª casa, aumentando a confiança e diminuindo a distância entre o status atual e os objetivos de carreira.

Libra explora sistemas de crenças na nona casa, potencialmente envolvendo viagens ou mudança de carreira. Escorpião mergulha na intimidade e nos finais, quebrando barreiras para que o amor encontre seu caminho. Sagitário muda do pessimismo para a paixão, convidando ao romance e a mudanças positivas.

O resto dos horóscopos

Capricórnio é solicitado a ajustar as rotinas diárias e priorizar o bem-estar, antecipando mudanças inesperadas.

Aquário vivencia os holofotes em sua quinta casa, redefinindo a felicidade, expressando desejos com confiança e explorando novas atividades.

Quanto a Peixesdebaixo de Gêmeos lua cheia navega pelas conexões familiares, libertando-se das restrições familiares e abraçando uma evolução equilibrada de identidade.

Em todo o zodíaco, o tema comum é introspecção, reavaliação e aceitação da mudança. Seja redefinindo relacionamentos, perseguindo paixões ou priorizando o bem-estar, a influência celestial incentiva os indivíduos a liberarem o que não lhes serve mais e a abraçarem com confiança novos capítulos em suas vidas.

A lua cheia de novembro ocorrerá em 27 de novembro às 04:16 ET/01:16 PT. A lua mais cheia de novembro de 2023 será visível durante a noite de domingo, 26 de novembro, subindo no leste ao cair da noite e aparecendo alta no sul perto da meia-noite. A lua descerá gradualmente no oeste perto do nascer do sol em 27 de novembro.