Horóscopo de hoje (20/11) – Veja a previsão para seu signo!o

Áries (21/03 – 20/04)

De acordo com o horóscopo de hoje (20/11) para os Arianos, aumente a sintonia com a espiritualidade e fortaleça sua força interior. Esta semana trará decisões cruciais para mudanças e um novo plano de carreira. Descubra sua vocação, abrindo possibilidades e ampliando horizontes. Viagens, estudos e novas conexões estarão no radar. Formalize parcerias e alcance excelente desempenho em apresentações ou provas. Sinta o amor com mais confiança!

Touro (21/04 – 20/05)

De acordo com o horóscopo de hoje (20/11) para os taurinos, esta semana trará conquistas significativas e expansão no projeto de vida. Resolva conflitos com membros da equipe ou amigos e inicie uma fase mais agradável nas atividades em grupo. O período favorecerá formalizações e novas escolhas. Dedique-se também ao cuidado do corpo, à beleza, à mudança de hábitos e ao equilíbrio da saúde. Adicione leveza ao cotidiano com novas atividades.

Gêmeos (21/05 – 20/06)

De acordo com o horóscopo de hoje (20/11) para os geminianos, um novo projeto de trabalho ganhará força nesta semana. Acelere sua produção e consolide sua carreira. O entendimento com parceiros e novas atividades de rotina acalmarão o coração. Concretize mudanças e abra espaço para relacionamentos. Amizades especiais estarão próximas; aproveite as coisas boas da vida em excelente companhia. Sucesso nos empreendimentos!

Câncer (21/06 – 22/07)

De acordo com o horóscopo de hoje (20/11) para os cancerianos, aproveite esta semana para viajar ou começar um curso, criando novos planos e reinventando a vida. Dê uma nova versão a um antigo projeto, aprofunde relações e amplie parcerias. Amizades em um novo ambiente chegarão para ficar. Firme sua reputação, abrace uma missão especial e alavanque a carreira com muita criatividade e soluções originais. Harmonia familiar!

Leão (23/07 – 22/08)



De acordo com o horóscopo de hoje (20/11) para os leoninos, resolva assuntos familiares e dê um passo significativo em direção a um futuro brilhante. A semana trará decisões importantes e a eliminação de pendências. Finalize processos do passado e amplie os horizontes. Algo do destino incentivará uma grande mudança no estilo de vida. Ajuste rumos e encontre seu lugar no mundo. Bases afetivas e materiais ficarão mais fortes. Viagem à vista!

Virgem (23/08 – 22/09)

De acordo com o horóscopo de hoje (20/11) para os Virginianos, comunicações de trabalho estarão aceleradas nesta semana, exigindo agilidade e decisões importantes. Esclareça dúvidas, amplie perspectivas e busque soluções que proporcionem mais estabilidade. Encontros de prestígio e maior exposição marcarão esta fase. Espere empatia e encantamento em novas conexões. Organize a casa e firme acordos com a família.

Libra (23/09 – 22/10)

De acordo com o horóscopo de hoje (20/11) para os Librianos, decisões de investimentos, assuntos financeiros e moradia anunciam uma semana movimentada e bastante produtiva. Aproveite oportunidades para concretizar as mudanças desejadas e iniciar um estilo de vida mais agradável. Tenha ótimo desempenho em negociações de trabalho, entrevistas e apresentações. Assuma um novo desafio e brilhe. Poder de atração em alta!

Escorpião (23/10 – 21/11)

De acordo com o horóscopo de hoje (20/11) para os escorpianos, decisões importantes sobre novos projetos, casa e família marcarão esta semana. Conte com mais coragem, clareza e parta para a ação. O universo conspirará a seu favor; fique atento às oportunidades e firme bons negócios. O orçamento ficará mais equilibrado nesta fase de conquistas e vitórias. Eleve os sentimentos, mude a mentalidade e fique de bem com a vida!

Sagitário (22/11 – 21/12)

De acordo com o horóscopo de hoje (20/11) para os sagitarianos, objetivos pessoais ficarão mais definidos com Mercúrio em seu signo. Aproveite esta semana para movimentar a vida numa direção mais estimulante. Conte com o apoio de amizades especiais e realize um antigo sonho. Um longo ciclo chegará ao fim, aumentando sua mobilidade. Reformule a rotina e ganhe mais liberdade. Cuidados corporais e de saúde trarão maior bem-estar.

Capricórnio (22/12 – 20/01)

De acordo com o horóscopo de hoje (20/11) para os capricornianos, investimentos poderão mudar nesta semana com dicas de amigos que merecerão ser conferidas. No entanto, desconfie se as propostas forem atraentes demais. Valerá a pena pesquisar várias possibilidades antes de tomar decisões definitivas e evitar riscos. Relacionamentos profissionais estarão aquecidos; você poderá se associar ou receber uma proposta de prestígio.

Aquário (21/01 – 19/02)

De acordo com o horóscopo de hoje (20/11) para os Aquarianos, a semana será decisiva na carreira e nos planos futuros. Você poderá iniciar um empreendimento, assumir posição de maior poder ou ampliar a liderança, obtendo respostas positivas para suas solicitações. Além disso, o período também será favorável para viajar, rever amizades, aumentar a exposição e o poder de influência. Rompa barreiras e encontre seu lugar no mundo!

Peixes (20/02 – 20/03)

De acordo com o horóscopo de hoje (20/11) para os Piscianos, eleve a autoestima e dê andamento aos projetos que estavam pausados. Conte com mais agilidade no acerto de documentação e em questões jurídicas. Além disso, pense positivo e estabeleça metas mais altas na carreira. As comunicações profissionais estarão aquecidas. Você poderá firmar bons contratos e resolver pendências financeiras.