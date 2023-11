Hotéis e pousadas: Expectativa é que ocupação esteja acima de 70% durante o Circuito Penedo de Cinema

Alguns estabelecimentos já registram 100% de ocupação entre 17 e 19 de novembro; CPC receberá artistas renomados, como Antônio Pitanga e Camila Morgado

O Circuito Penedo de Cinema está chegando e a cidade já começa a sentir a grande movimentação e os reflexos positivos para o turismo desse importante evento.

A expectativa é de que os hotéis e pousadas penedenses registrem uma ocupação acima de 70% durante o Circuito Penedo de Cinema, sendo que alguns estabelecimentos já registram 100% de ocupação entre os dias 17 e 19 de novembro.

O trabalho que a Prefeitura de Penedo, através da Secretaria Municipal de Turismo e Economia Criativa (SETUREC) faz, é fundamental para o crescimento e o fortalecimento do turismo na cidade, que já é considerada como um destino turístico.

“Eventos como o Circuito Penedo de Cinema, além de reunir diretores, atores, produtores e os amantes da Sétima Arte, movimenta também a economia local e toda a estrutura turística da cidade. O excelente saldo só reafirma que Penedo está pronto e preparado para ser palco de grandes e importantes eventos”, afirma Jair Galvão, secretário de Turismo e Economia Criativa.

O Circuito Penedo de Cinema tem início no próximo dia 13 e segue até 19 de novembro, com uma programação repleta de cultura e conhecimento. Serão mais de 100 filmes em cartaz, entre longas e curtas-metragens, divididos em mostras temáticas, todos com acesso gratuito para o público, assim para as oficinas, debates, feira criativa e apresentações musicais.

Por Thaciana Lima – jornalista e social media da SETUREC