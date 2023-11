Houston Dynamo garante primeira vaga na MLS Western Final sobre o Sporting KC de Pulido

TO campeonato da MLS Western Conference tem seu primeiro candidato quando o Houston Dynamo derrotou o Sporting Kansas City no Shell Energy Stadium no terceiro dos quatro jogos da semifinal da MLS Conference com um gol de escanteio de Franco Escobar.

A cabeçada de Franco Escobar foi a bela da bola

A equipe laranja se junta FC Cincinnati e Columbus Crewque no sábado conquistou uma vaga na Final Leste, enquanto na última rodada, os atuais campeões Los Angeles FC competirá pelo último ingresso contra Seattle Sounders.

A equipa da casa controlou o fluxo do jogo, com 64% do tempo de posse de bola. Porém, a partida foi mais uma luta do que uma oportunidade perigosa, já que cada equipe gerou apenas quatro chutes a gol. O Dínamo disparou 15 remates contra 12 do Sporting.

O único gol da partida saiu aos 39 minutos, através da lateral esquerda do Houston em cobrança de escanteio. Após um chute de Hctor Herrera pela lateral direita, o zagueiro correu rapidamente para acertar uma cabeçada poderosa que deixou Tim Melia para trás.

O escanteio de Hector Herrera foi o cenário certo para a vitória

Héctor Herrera foi um fator determinante na partida para Dínamoparticipando de todos os 90 minutos, não só por fornecendo o serviço para o objetivo mas também por controlar o jogo no meio-campo, em uma ótima temporada, depois de ter sido duramente criticado por seu desempenho no Catar 2022.

Enquanto isso, Alan Pulidoreferência ofensiva do Sporting, também participou nos 90 minutos do jogo, mas foi praticamente inédito, pois não conseguiu chutar para o gol.

Quando serão disputadas as finais da conferência da MLS?

As Finais da Conferência serão disputadas a seguir Sábado, 5 de dezembro. A final da Conferência Leste começa às 18h30 ET no TQL Stadium, casa do FC Cincinnati, cabeça-de-chave e favorito para vencer o Copa MLScontra o Crew, que terminou em terceiro lugar no Leste.

A Final Oeste será disputada na casa do vencedor entre o Sirenes (2) ou LAFC (3)Enquanto o Dínamo terminou em quarto lugar, em 21h30 horário do leste dos EUA.

