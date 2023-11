Howell, do Commanders, fez algo que nenhum quarterback da NFL jamais fez em 11 jogos na carreira

EUse você não olhou para o NFLda tabela de classificação de jardas passadas daqui a pouco, você pode se surpreender ao ver um Comandantes de Washington quarterback no topo da lista. Mas é aí Sam Howell reside após 11 semanas da temporada de 2023. E se Howell fica lá, ele será o primeiro Washington quarterback para liderar a liga em jardas de passe desde 1969.

Por mais improvável que tenha sido antes da temporada, Howell está se solidificando como o quarterback da franquia que Washington precisa há anos. Além de sua posição no topo da tabela de jardas passadas, a escolha da quinta rodada de 2022 apresentou números que nenhum quarterback – – nem mesmo Tom Brady ou Patrick Mahomes – acumulou 11 jogos na carreira.

Howell fazendo história

De acordo com Comandantes‘ pesquisar, Howello desempenho de domingo contra o Seattle Seahawks – no qual completou 29 de 44 passes para 312 jardas e três touchdowns – colocou-o no ar rarefeito entre NFL zagueiros. Ele é o primeiro a registrar pelo menos 2.900 jardas em passes, 200 jardas em corridas e uma taxa de conclusão de 65% em seus primeiros 11 jogos.

Howell obviamente se beneficiou da chegada do coordenador ofensivo Eric Bujemyque trouxe uma ofensa pesada de Cidade de Kansas. Howell recuou para repassar 68,7% das jogadas dos Commanders nesta temporada – a taxa mais alta vista na NFL desde 2013, de acordo com O Atlético.

Infelizmente, alguns dos melhores trabalhos de Howell foram desfeitos por sua porosa linha ofensiva. Ele foi demitido como o pior da liga 47 vezes em 10 jogos e está a caminho de ser derrubado 80 vezes – o que quebraria o recorde da NFL de 21 anos estabelecido por David Carr da expansão Houston Texanos. Carr foi demitido 76 vezes como novato em 2002.

Por que Magic Johnson decidiu comprar os Commanders? Deixe-o explicar

O momento em que Magic Johnson decidiu comprar os CommandersParker Johnson

Um futuro centrado em Sam

Mesmo que percam os playoffs nesta temporada (e é provável que percam), o Comandantes já vi o suficiente Howell para onde eles possam se sentir confortáveis ​​construindo em torno dele para 2024.

Washington no mês passado coletou outra escolha de segunda rodada de Chicago em troca de edge rusher Suor Montezem seguida, coletou uma terceira rodada adicional de São Francisco no Perseguir Jovem troca. A seleção do primeiro turno dos Commanders pode ficar entre os 10 primeiros, dando à franquia uma nova oportunidade de reforçar aquela linha ofensiva inexperiente com uma perspectiva de primeira linha.

Com alguma fortificação adicional nas trincheiras – e o treinador principal certo – Howell e os Comandantes poderiam ver uma rápida melhoria em 2024 e estar em melhor posição para desafiar o Filadélfia Eagles e a Dallas Cowboys no NFC Leste.