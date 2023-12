Hwang Ui-jo: a última ‘Sex Tape’ do futebol: banido da seleção nacional por gravar vídeo com a ex-namorada

Hwang Ui-joum atacante sul-coreano que joga pelo time do campeonato Cidade de Norwichemprestado pelo Nottingham Forest, foi suspenso de jogar pela seleção sul-coreana depois de ser acusado de gravar uma fita de sexo de sua ex-namorada sem o consentimento dela.

Como vazou a fita de sexo ilegal de Hwang Ui-jo com a ex-namorada?

O escândalo surgiu depois Hwang Ui-joO rompimento público com a atriz e cantora Hyomindo famoso grupo K-Pop T-ARA, em março de 2023.

Vídeos do jogador de futebol fazendo sexo com uma suposta ex-namorada vazaram na internet na Coreia do Sul, seguidos de acusações de traição e traição.

“Os vídeos vazados foram filmados depois que ele chegou a um acordo com sua ex-namorada. Hwang tem sido chantageado constantemente desde 7 de maio de 2023.”, um comunicado de Hwang Ui-jodisse a equipe jurídica.

“O chantagista vazou ilegalmente vídeos de Hwang e sua ex-namorada, e embora neste momento não possamos ter certeza de que se trata da mesma pessoa, tem havido disseminação indiscriminada de informações e demandas financeiras.”

Hwang Ui-jo, que nega as acusações, não será internacionalizado pela Coreia do Sul

O atacante de 31 anos, que nega as acusações e afirma que os vídeos foram feitos com o consentimento da mulher, não será selecionado para o seu país até que a investigação policial sobre a sua fita de sexo ilegal seja concluída.

“Um jogador da seleção nacional também deve manter a honra de representar o país”, Lee Youn-namacrescentou um advogado que chefia o comitê de ética da KFA.

“Levámos em conta o facto de um jogador ter de gerir cuidadosamente a sua vida pessoal fora do campo.

“Também analisamos como este caso afetará o resto da seleção nacional e como a presença dele em campo fará com que nossos torcedores se sintam”.

Hwang Ui-jo poderá perder a Copa da Ásia, que começa no dia 12 de janeiro, no Catar.

“Essas coisas que estão acontecendo são especulações”, diz técnico da Coreia do Sul Jurgen Klinsmann à imprensa na última terça-feira.

“Vivo neste mundo há 40 anos de futebol profissional e sempre há especulações.

“E até que haja algo comprovado que as pessoas especulem, eu não acredito.

“Tudo o que se especula na Coreia neste momento não é verdade.”

Hwang Ui-joque marcou 16 gols em 60 partidas pela Coreia do Sul, jogou pelo Seongnam, Gamba Osaka, Girondins, Nottingham Forest, Olympiacos, FC Seul e Norwich City.