IBGE terá o MAIOR Concurso da história; veja detalhes

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) está se preparando para realizar o maior concurso de sua história em termos quantitativos. O presidente do IBGE, Marcio Pochmann, revelou em uma entrevista à revista Focus Brasil que o concurso acontecerá em breve, embora não tenha mencionado o número exato de vagas disponíveis.

Essa iniciativa faz parte dos esforços do instituto para ampliar seu quadro de funcionários e repor as perdas salariais dos servidores ao longo dos anos.

O Crescimento do Quadro de Funcionários do IBGE

Com cerca de 11 mil servidores, sendo quatro mil no quadro permanente e sete mil no quadro temporário, o IBGE tem o objetivo de fortalecer sua equipe por meio desse concurso histórico. Marcio Pochmann ressaltou a importância do ano de 2023 como um marco para o instituto, representando a retomada dos concursos públicos.

Além disso, o IBGE decidiu participar de um concurso unificado nacional, organizado pelo governo federal em parceria com o Ministério de Gestão e Inovação.

O Apoio do Governo Federal e do Presidente Lula

O presidente do IBGE destacou o apoio que o instituto tem recebido do governo federal, incluindo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet. Pochmann mencionou que houve um reajuste salarial este ano que o IBGE está estabelecendo uma articulação com ministérios, órgãos e instituições produtoras de dados.

Essa colaboração mútua é vista como uma convergência de interesses que impulsiona o funcionamento do instituto.

Diálogo com os Três Poderes e a Sociedade



O IBGE está empenhado em fortalecer o diálogo não apenas com o governo federal, mas também com os poderes Legislativo e Judiciário. O instituto teve audiências com o presidente do Supremo Tribunal Federal e reuniões com a presidência do Tribunal Superior do Trabalho, buscando estabelecer uma comunicação efetiva com os três poderes da República.

Além disso, o IBGE valoriza o diálogo com a sociedade, instituições de pesquisa e universidades, reconhecendo que esse esforço conjunto é fundamental para o avanço das estatísticas brasileiras.

Os Desafios e Planos do IBGE

Marcio Pochmann reconhece que o IBGE enfrenta desafios, mas acredita que eles podem ser superados por meio de uma escuta atenta e diálogo com o Governo Federal, bem como com os diversos ministérios. O objetivo é melhorar e modernizar as estatísticas brasileiras, tornando o IBGE uma instituição de referência internacional em pesquisa, estatística e geografia.

O presidente do IBGE também já está pensando no futuro, destacando a importância do Censo Demográfico de 2030 e a criação de um sistema nacional de estatística, geografia e dados que integre informações de diferentes pastas governamentais.

O Censo de 2022: Realizado com Dificuldades Orçamentárias

O Censo Demográfico de 2022 foi realizado com dificuldades orçamentárias, pois houve um comprometimento de recursos que correspondeu a aproximadamente dois terços do investimento feito para o Censo de 2010. Além disso, o Censo de 2022 teve um número menor de questões em comparação com o realizado em 2010.

Essa situação reflete as limitações financeiras enfrentadas naquele momento específico do Brasil. No entanto, o IBGE continua comprometido em fornecer dados precisos para auxiliar no planejamento e desenvolvimento do país.

Preparando-se para o Futuro: O Censo Demográfico de 2030 e Além

Apesar dos desafios enfrentados, o IBGE está determinado a olhar para o futuro. Marcio Pochmann destaca a importância de garantir recursos adequados para o Censo Demográfico de 2030 e planeja contribuir para a criação de um sistema nacional de estatística, geografia e dados.

Esse sistema integrado permitirá que informações relevantes sejam compartilhadas entre diferentes pastas governamentais, promovendo uma visão mais abrangente do país e facilitando o planejamento de políticas públicas.

