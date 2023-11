Ibovespa sobe 2% na semana e atinge MAIOR nível desde agosto

O Ibovespa fechou a sessão da sexta-feira (10) em forte alta de 1,29%, aos 120.568 pontos. Esse é o patamar mais elevado desde o dia 3 de agosto, quando o indicador atingiu 120.586 pontos, ou seja, em mais de três meses.

O resultado positivo aconteceu principalmente por causa dos novos dados relacionados à inflação no Brasil em outubro, que veio mais fraca que o esperado. O dado reforça a política menos contracionista adotada pelo Banco Central (BC) em relação aos juros no país.

Com o acréscimo deste resultado, o Ibovespa acumulou ganhos de 2,04% na semana. Em novembro, a alta é ainda mais expressiva, de 6,56%, graças aos avanços expressivos registrados em boa parte dos pregões. Neste mês, houve apenas duas sessões no vermelho, mas as quedas foram tão leves que não afetaram os ganhos acumulados.

Já em 2023, o indicador reserva ganhos de 9,87%. O resultado anual estava ainda mais positivo há alguns meses, chegando a 11% em julho, e agora voltou a se aproximar dessa marca, após semanas de queda, que fizeram o Ibovespa acumular ganhos inferiores a 3% em 2023.

Os recuos tiveram início em agosto, mês em que o indicador caiu em 18 dos 23 pregões realizados. Aliás, foi em agosto que o Ibovespa teve a maior sequência de quedas já registrada na história, recuando por 13 pregões consecutivos e acumulando perdas de 5,1% no mês.

Já em setembro, o Ibovespa até conseguiu subir, mas a alta foi bem leve, de apenas 0,71%. O resultado reverteu novamente a trajetória em outubro (-2,94%), refletindo o pessimismo dos investidores, principalmente com o cenário internacional. Agora, em novembro, o movimento gangorra continua, com o índice voltando a subir, mas de maneira bastante expressiva.

Inflação no Brasil vem abaixo do esperado

Nesta sexta-feira (10), o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) revelou que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (IPCA) subiu 0,24% em outubro, taxa inferior a de setembro (0,26%). A saber, o IPCA é a inflação do Brasil.

O dado é muito positivo para o Brasil e indica que os juros em queda no país estão sendo suficientes para enfraquecer a inflação. A expectativa é que o Comitê de Política Monetária do Banco Central reduza em meio ponto percentual a taxa de juros em dezembro, para 11,75% ao ano, na última reunião do Copom em 2023.



Você também pode gostar:

Isso beneficia a população e fortalece a economia brasileira, o que pode atrair mais investidores para o país. O principal objetivo dos juros elevados é reduzir o poder de compra do consumidor para desaquecer a demanda e, assim, esfriar a economia. Dessa forma, a inflação perde força, já que a demanda se retrai.

Como os juros estão caindo no Brasil, graças à desaceleração da inflação, a queda de ambos os indicadores ajuda a aumentar o capital em circulação no país, e isso enfraquece o dólar.

Preocupações com juros nos EUA repercutiram na semana

Na quinta-feira (9), os investidores ficaram de olho nos EUA, esperando uma declaração de Jerome Powell, o presidente do Federal Reserve (Fed), banco central norte-americano. Ele até havia se pronunciado na véspera (8), mas não tinha dito nada sobre a política monetária do país.

Já na quinta-feira, o banqueiro central participou de uma conferência de pesquisa do Fundo Monetário Internacional (FMI) e disse que os dirigentes do Fed “não estão confiantes” em relação ao nível atual da taxa de juros. Alguns deles acreditam que os juros não estão em patamar elevado o suficiente para conter a inflação no país.

De acordo com Powell, o Federal Reserve “está comprometido em alcançar uma postura de política monetária que seja suficientemente restritiva para reduzir a inflação para 2% ao longo do tempo“. “Não estamos confiantes de que alcançamos essa postura“, acrescentou.

Esses comentários preocuparam os investidores e derrubaram o Ibovespa por dois pregões na semana, mas a queda foi bem leve e não afetou o resultado semanal. Ainda assim, vale destacar que Jerome Powell afirmou que, “se for apropriado apertar ainda mais a política monetária, não hesitaremos em fazê-lo“.

A saber, a taxa de juros nos EUA está no nível mais elevado em mais de duas décadas. Mesmo que o Fed venha mantendo a taxa estável, isso não é apenas positivo, já que o patamar continua muito alto, afetando a população e a economia do país. E o risco de nova elevação, que tende a atrair mais dinheiro para a renda fixa dos EUA, impulsionou o dólar na semana.

63 das 86 ações do Ibovespa sobem na semana

Na sessão de hoje (9), 69 das 86 ações listadas no Ibovespa fecharam o dia em alta, impulsionando o indicador. Já no acumulado semanal, o avanço atingiu 63 papeis, enquanto 22 ficaram no vermelho e um se manteve estável.

A carteira teórica mais famosa do país movimentou R$ 18,8 bilhões na sessão de hoje (10), em linha com a média dos últimos 12 meses. Neste ano, o menor montante mensal foi registrado em setembro e outubro, que tiveram média de R$ 16,1 bilhões.

De modo diferente, o valor mais elevado foi registrado em junho, quando a média diária de giro financeiro no Ibovespa chegou a R$ 21,1 bilhões. Em novembro, o giro financeiro médio do Ibovespa está em R$ 19,1 bilhões por dia.