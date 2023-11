Ibovespa SOBE nesta segunda (27), com agenda econômica vazia

O Ibovespa iniciou mais uma semana em alta, refletindo o bom momento que o mercado acionário vem passando no país. Contudo, a busca por ativos de risco, apesar de ter prevalecido no pregão, impulsionando o indicador, perdeu fôlego.

O resultado desta segunda-feira (27) aconteceu devido à agenda econômica vazia. Em suma, o dia ficou marcado pela expectativa dos investidores em relação à divulgação de dados econômicos, que deverá acontecer no decorrer da semana.

Na sessão de hoje, o Ibovespa subiu 0,17%, a 125.731 pontos. O indicador do desempenho médio das cotações das ações negociadas na B3, a Bolsa Brasileira, acumula quatro semanas consecutivas de alta, e iniciou mais uma semana com ganhos, mesmo que tenham sido leves.

Em novembro, o Ibovespa acumula ganhos impressionantes de 11,13% graças aos avanços expressivos registrados em boa parte dos pregões. Neste mês, houve apenas cinco sessões no vermelho, mas as quedas foram tão leves que não afetaram os ganhos acumulados.

Por outro lado, o índice avançou em 12 pregões, com altas bastante expressivas, que estão mantendo os ganhos superiores a 11%, algo que não foi visto em nenhum mês deste ano. Em 2023, o indicador reserva ganhos de 14,58%.

Investidores aguardam divulgação de dados econômicos

Nesta segunda-feira (27), o pregão ficou marcado pela expectativa em relação a novos indicadores econômicos no Brasil e no mundo. No âmbito doméstico, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgará nesta semana o Índice de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) de novembro, que é a prévia da inflação.

Além disso, o IBGE também deverá informar na quinta-feira (30) os números mais recentes do desemprego no Brasil. Em suma, ambos os indicadores são muito importantes para o Brasil e têm o poder de impulsionar o dólar ou derrubá-lo.



Você também pode gostar:

Mercado repercute projeções de analistas

O dia também ficou marcado pela repercussão das novas projeções de analistas do mercado financeiro em relação a indicadores econômicos do Brasil. Os analistas projetaram pela sétima semana consecutiva uma taxa inflacionária dentro da meta estabelecida para 2023.

De acordo com o boletim Focus, as estimativas apontaram para uma inflação de 4,53%, dentro do limite para a meta neste ano. Por falar nisso, o Conselho Monetário Nacional (CMN) definiu para 2023 uma meta central de 3,25% para a inflação no país.

A taxa pode variar entre 1,75% e 4,75%, pois a entidade também define um intervalo de 1,5 ponto percentual (p.p.) para a taxa inflacionária, para cima e para baixo.

Por sua vez, os analistas do mercado financeiro reduziram as projeções para o crescimento da economia brasileira em 2023, de 2,85% para 2,84%. O crescimento do PIB do Brasil deverá se manter próximo ao avanço registrado no ano passado (2,90%), mas as projeções vêm perdendo força nas últimas semanas, apesar de continuarem positivas.

50 das 86 ações do Ibovespa sobem na sessão

Na sessão de hoje (27), 50 das 86 ações listadas no Ibovespa fecharam o dia em alta, impulsionando o indicador e refletindo o otimismo mais comedido dos investidores. Em contrapartida, 33 papeis caíram no dia, enquanto três se mantiveram estáveis.

A saber, as duas principais empresas listadas no Ibovespa são a mineradora Vale e a Petrobras, que respondem por cerca de 15% e 12% da carteira, respectivamente. As variações registradas por estas empresas exercem bem mais impacto no indicador do que as demais. Por isso que elas têm uma importância tão elevada assim.

No caso da Vale, os papeis caíram 0,60% no dia, enfraquecendo os ganhos do Ibovespa. Da mesma forma, os papeis da Petrobras tiveram variações semelhantes, também no campo negativo, com os preferenciais (PN) caindo 0,57% e os ordinários (ON) recuando 0,66%. Isso mostra que o avanço do Ibovespa poderia ter sido ainda maior, caso as ações destas empresas não tivessem caído na sessão.

A carteira teórica mais famosa do país movimentou R$ 16 bilhões na sessão, 11% abaixo da média dos últimos 12 meses (R$ 18,3 bilhões). Em novembro, o indicador está com uma média diária de R$ 19 bilhões, terceiro maior montante de 2023, atrás apenas das médias diárias de junho (21,1 bilhões) e maio (R$ 19,3 bilhões).

Veja as maiores altas e quedas desta segunda-feira (27)

Na sessão de hoje (27), as ações que tiveram os maiores avanços percentuais foram:

Yduqs ON: 10,73%; Cogna ON: 7,19%; CSN Mineração ON: 6,28%; Gol PN: 3,85%; Eztec ON: 3,48%; BRF S/A ON: 3,28%.

Em contrapartida, os papeis que registraram as quedas mais intensas no dia foram:

Raizen PN: -5,08%; 3R Petroleum ON: -4,27%; Pão de Açúcar CBD ON: -3,37%; Vamos ON: -3,28%; Hypera ON: -2,59%; Eneva ON: -2,52%.

Por fim, os papeis ordinários (ON) dão direito a votos em assembleias, algo que não acontece com os preferenciais (PN). Estes têm preferência por dividendos.