Ibovespa sobe para o MAIOR NÍVEL desde agosto de 2021

Há dois anos que o Ibovespa não fechava um pregão em patamar tão elevado quanto nesta terça-feira (14). O indicador do desempenho médio das cotações das ações negociadas na B3, a Bolsa Brasileira, subiu 2,29% no pregão de hoje, a 123.166 pontos.

Os investidores repercutiram a divulgação dos dados inflacionário dos Estados Unidos, que vieram mais fracos que o esperado e animaram o mercado. Isso animou o mercado e fez os investidores buscarem ativos de risco, beneficiando o Ibovespa.

Com o acréscimo deste resultado, o Ibovespa agora acumula ganhos de 8,86% em novembro. Neste mês, houve apenas três sessões no vermelho, mas as quedas foram tão leves que não afetaram os ganhos acumulados. Por isso que o indicador está com ganhos tão expressivos, algo que não foi visto em nenhum mês deste ano. Já em 2023, o indicador reserva ganhos de 12,24%.

Inflação nula nos EUA impulsiona Ibovespa

Nesta terça-feira (14), os mercados direcionaram a atenção aos Estados Unidos. Em suma, a inflação de outubro na maior economia do planeta ficou nula, resultado que surpreendeu o mercado, já que a expectativa era de alta de 0,1% no mês.

O resultado sucedeu o avanço de 0,4% registrado em setembro e repercutiu de maneira positiva no mercado acionário, impulsionando o Ibovespa. Isso aconteceu porque inflação mais fraca que o esperado nos EUA tende a significar que os juros não vão subir no país, algo que os investidores temem que aconteça.

Na verdade, a inflação é um dado muito importante, pois tem o poder de influenciar o rumo da política monetária nos EUA. Quanto mais elevada está a inflação, maiores são os riscos de o Federal Reserve (Fed), banco central dos EUA, elevar os juros no país, algo que os investidores não desejam.

Em suma, especialistas entendem que o Fed está bastante dependente dos dados para tomar qualquer decisão. Portanto, os dados mais fracos da inflação animaram os investidores, que buscaram ativos de risco, o que beneficiou o Ibovespa nesta terça-feira (14).



Vale destacar que o núcleo de inflação, que desconsidera preços mais voláteis, subiu 0,2% em outubro. O avanço também foi mais fraco que o esperado pelo mercado (0,3%), o que fortaleceu o otimismo entre os investidores. Além disso, a inflação acumulada em 12 meses caiu para 4%, menor nível em dois anos.

Setor de serviços encolhe em setembro no Brasil

No âmbito doméstico, o dado mais importante foi divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em resumo, o volume dos serviços caiu 0,3% em setembro, segundo recuo consecutivo.

Vale destacar que os serviços respondem por quase 70% do PIB brasileiro. Além disso, o setor é considerado o maior empregador do país, segundo o IBGE. Isso quer dizer que, quanto mais o setor crescer, mais a economia brasileira vai avançar.

Em setembro, o que puxou o setor de serviços para baixo foram os ramos de serviços profissionais, administrativos e complementares (-1,1%) e de informação e comunicação (-0,7%). Por outro lado, os serviços prestados às famílias cresceram 3,0%, limitando o recuo nacional.

80 das 86 ações do Ibovespa caem na sessão

Na sessão de hoje (14), 80 das 86 ações listadas no Ibovespa fecharam o dia em alta, impulsionando o indicador e refletindo o otimismo dos investidores. O avanço foi muito expressivo porque apenas seis papeis caíram na sessão.

A saber, as duas principais empresas listadas no Ibovespa são a mineradora Vale e a Petrobras, que respondem por cerca de 14% e 12% da carteira, respectivamente. As variações registradas por estas empresas exercem bem mais impacto no indicador do que as demais. Por isso que elas têm uma importância tão elevada assim.

No caso da Vale, os papeis saltaram 3,10% no dia. Já em relação à Petrobras, os papeis ordinários (ON) subiram 1,15%, enquanto as ações preferenciais (PN) avançaram 1,37%. A propósito, os papeis ordinários dão direito a votos em assembleias, algo que não acontece com os preferenciais. Estes têm preferência por dividendos.

A carteira teórica mais famosa do país movimentou R$ 27 bilhões na sessão, 42% acima da média dos últimos 12 meses (R$ 18,6 bilhões). Em novembro, o indicador está com uma média diária de R$ 19,5 bilhões, segundo maior montante de 2023, atrás apenas da média diária de junho (21,1 bilhões).

Veja as maiores altas e quedas desta terça-feira (14)

Na sessão de hoje (14), as ações que tiveram os maiores avanços percentuais foram:

Azul PN: 8,71%; Sid Nacional ON: 8,70%; Vamos ON: 8,33%; CVC Brasil ON: 7,17%; Localiza ON: 6,69%.

Em contrapartida, os únicos papeis que registraram quedas no dia foram:

Suzano S/A ON: -2,96%; Raizen PN: -2,35%; Yduqs Part ON: -0,70%; JBS ON: -0,57%; Tim ON: -0,29%; Totvs ON: -0,21%.