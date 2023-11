idosa compra celular e recebe café. Veja como evitar golpe

A Black Friday pode ser uma ótima oportunidade para comprar aquele produto que você tanto deseja. Mas a data também inspira cuidados, sobretudo em compras realizadas pela internet. Já nesta sexta-feira (24), alguns relatos de golpes e fraudes começam a circular pela internet.

Um dos casos que vêm chamando atenção é o de uma aposentada de 60 anos de idade, que reside na cidade de Aparecida de Goiânia, na região Metropolitana de Goiânia. Segundo relatos da vítima, ela comprou um celular em uma loja na internet, mas teve uma grande surpresa ao abrir o pacote: apenas um pacote de café foi enviado.

O que diz a vítima

O nome da vítima é Tereza Gonçalves. Ela explicou em entrevista que a compra era para a vizinha, que usou o seu cartão apenas para parcelar a compra. De todo modo, a surpresa de abrir o pacote e encontrar apenas café foi desagradável para as duas.

“Eu chamei minha vizinha para receber o pacote, mas já tinha achado estranho o peso da encomenda, não parecia o peso de uma caixa de celular, quando abrimos, havia um café no lugar”, explica Tereza

“Imediatamente entrei em contato com o Mercado Livre, para que acionasse o vendedor, mas o vendedor quando respondeu, disse que eu não deveria ter falado com o site primeiro, porque o problema, segundo ele, foi nos correios”, continua.

O que dizem os Correios sobre a fraude

Os Correios, empresa que atuou na entrega do pacote de café, disse que o produto não possuía nenhum tipo de violação da embalagem. Eles também afirmam que não receberam nenhum tipo de reclamação da cliente sobre este assunto.



O que diz a empresa

“A empresa lamenta o ocorrido e informa que, assim que tomou conhecimento do relato, iniciou uma rigorosa apuração deste caso pontual. Reforça ainda que seguirá em contato com a usuária, mantendo seus canais de atendimento à disposição, em linha com seu compromisso com a segurança e com cumprimento dos termos e condições da plataforma”, diz o Mercado Livre.

Lista do Procon na Black Friday

Para evitar passar por este mesmo problema, a dica é prestar muita atenção ao site em que você está realizando a compra. Nesta semana, o Procon divulgou uma lista com os nomes de 78 sites na internet que devem ser evitados pelos consumidores nesta black friday.

Abaixo, você pode conferir a lista completa de sites

Site Empresa/Responsável 123importados.com Online Intermediações e Comércio Ltda 123multiofertas.com.br WE HUB NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA 123multiofertas.net WE HUB NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA Acessivelmodasbras.com.br J.W.G.DOS SANTOS COM E CONF agachecomercial.net Eline Ferraz Cruz Franco ascarishop.com DROP AGENCY LTDA bmjbaby.com.br BMJ COM E SERV DE ARTIGOS INFANTIS LTDA boavistaacabamentos.com SAULO DE OLIVEIRA FERREIRA brasilmagazine.com MATEUS REIS VENUTO brezzy.com.br SIMOA FERREIRA DE SOUZA caixamisteriosa.com GRUPO ECOM BRASIL LTDA casadonatebrasil.com YURI DA SILVA MACHADO casakith.com.br GABRIEL OLIVEIRA DO CARMO casamagazinebrasil.com ANTONIO ALEXANDRE DE CARVALHO E SOUSA JR centroofertas.com.br N TECH NEGOCIOS DIGITAIS LTDA Cintosbyhi.com.br BYHI CONFECÇÕES LTDA cogumeloshop.com CS PRODUTOS ELETRONICOS LTDA comandantedasofertas.com comandantedasofertas.com compufree.com.br COMPUFREE INFORMÁTICA LTDA dbellestore.com ENVIA TENIS LTDA Descontosbrasileiro.com LIND PROMOÇÃO DE VENDAS LTDA dutrametais.com THALIA OLIVEIRA DE ALMEIDA dutrametais.com FRANCIELLE CONSTANCIO DA SILVA equipamentosrodrigues.com PEDRO AUGUSTO FERREIRA everestgroup.com.br EVEREST GROUP PARTICIPACOES LTDA fabricaauthenticite.com CELIO ASSIS CORREA TEIXEIRA FILHO fabricashoes.com.br ENVIA TENIS LTDA fazeventossp.com.br R.A.A.DE F.PERES EVENTOS EIRELI feme.com.br FEME BR LTDA flystorebrasil.com.br DEL NEGOCIOS DIGITAIS LTDA frozenshop.com.br HBR COMERCIO ELETRONICO EIRELI ME Gelniche.com.br PERFUMARIA E COSMÉTICOS KA LTDA gigavarejo.com.br GIGAVAREJO COMERCIO E ARTIGOS PARA O LAR LTDA hofferta.com HOFFERTA iluminim.com.br COMERCIAL ILUMINIM LTDA Lbashop.com.br ISABELA MARCONDES KHZOUZ EIRELI leggingbrasil.com LEEGING BRASIL LTDA leggingbrasil.com BRASIL TEXTIL LTDA leggingbrasil.com.br LEGGING BRASIL LTDA lewadoimports.com LTCM CALCADOS LTDA liquidashoes.com.br BMCT EMPRESARIAL LTDA logusapostilas.com logus apostilas lojaatlantis.com GV ECOMMERCE GROUP BRASIL LTDA lojabestvarejos.com WE HUB NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA lojacondi.com AGOGE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA lojadigivarejista.com DIGI HUB NEGOCIOS DIGITAIS LTDA lojadubaiimports.com.br DROP AGENCY LTDA lojaskd.com.br LKD COMERCIO ELETRONICO S/A – LOJASKD lojavitesse.com FAST NET NEGOCIOS DIGITAIS LTDA Lovelybox.com.br LOVELYBOX EMBALAGENS PERSON luadishop.com.br LUADI COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA luxdecoracoes.com.br LARA DECORACOES E REVESTIMENTOS EIRELI magazineal.com VH SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA magazinedosatacados.com DROP AGENCY LTDA magazinestore.com EMANUEL ANTA CARVALHO magazinmulher.com.br EMANUEL ANTAS CARVALHO mobyeletro.com MOBY ELETRO nuvemdedescontos.com WE HUB NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA ofertastore.com JOAO BATISTA MONTEIRO BRAGA offthewall.com.br OFF THE WALL Outletdasfraldas.com.br BRENDO GONÇALVES DA SILVA peixeurbano.com.br PEIXE URBANO WEB SITE pneusdrive.com.br NADIA DE CASSIA RAMALHO premierexclusive.com.br EZFIX IMPORTACAO E COMERCIO LTDA rocklin.com.br ROCKLIN STORE LTDA Rosafashion.com.br ROSA JOAQUIM DOS S. NOGUEIRA saldaocarioca.com.br MWM DO BRASIL MARKETPLACE LTDA Santolarmoveis.com.br SANTO LAR MÓVEIS E ELETRO LTDA shopmaxx.com.br SHOPMAXX DIGITAL GESTAO DE NEGOCIOS LTDA Sigaofertas.com.br SIGA OFERTAS COM. ELETRÔNICO tecnotec.com.br TECNOTEC LTDA tenisrun.com.br TENIS RUN CALÇADOS tiggoshop.com.br F.BRAZ MENDES NEGOCIOS DIGITAIS usenox.com GABRIEL LUCAS ALVES ALVARENGO usesofia.com.br V DE L SILVA VL2B ME vivadecor.com.br VIVA DECORACOES TEXTIL LTDA vivonestore.com VIVONE NEGOCIOS DIGITAIS LTDA zinnimodas.com ZINNI PROMOCAO EM VENDAS ONLINE LTDA