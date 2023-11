IFNMG encerra hoje (3) o período de inscrição do Vestibular 2024

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais (IFNMG) encerra nesta sexta-feira, dia 3 de novembro, o período de inscrição para o Vestibular 2024. Desse modo, os interessados têm até as 23h59 (horário de Brasília) de hoje para se inscrever.

A maioria das vagas ofertadas são para cursos superiores ofertados de forma presencial,

mas há também oportunidades para um curso oferecido na modalidade à distância (EaD)

pelo Cead. De acordo com o edital, as inscrições são gratuitas.

Poderão concorrer às vagas ofertadas pelo IFNMG os estudantes que estejam concluindo ou que já tenham concluído o Ensino Médio. Confira a seguir como se inscrever e como será

a seleção!

Vestibular 2024: Inscrições

O IFNMG está recebendo as inscrições para o Vestibular 2024 exclusivamente via Internet. Nesse sentido, para se inscrever, o candidato deverá acessar o site do Instituto e realizar o preenchimento do requerimento eletrônico de inscrição.

O formulário de inscrição exige diversas informações pessoais e escolares dos candidatos. Além disso, no momento da inscrição, o estudante deverá escolher uma opção de

curso de graduação, considerando o campus de oferta.

É também durante a inscrição que o candidato informa se deseja concorrer às vagas ofertadas em ampla concorrência ou através do sistema de reserva de vagas, estabelecido a partir da Lei de Cotas.

As inscrições para o Vestibular 2024 do IFNMG são gratuitas, de modo que para efetivar o cadastro, basta preencher e enviar todas as informações antes do encerramento do período de inscrição.



Provas do Vestibular 2024

Para fins de classificação dos candidatos, o IFNMG aplicará uma prova composta a partir

dos componentes curriculares do Ensino Médio. De acordo com o cronograma, o IFNMG aplicará as provas do Vestibular 2024 no dia 19 de novembro, com início às 8h (horário de Brasília).

Os locais de prova serão nos municípios para os quais há oferta de vagas: Almenara, Araçuaí, Arinos, Diamantina, Janaúba, Januária, Montes Claros, Pirapora, Porteirinha, Salinas e Teófilo Otoni. Há a possibilidade de realização em outras cidades como Jacinto, Francisco Badaró, Buritis, Gouveia, Jaíba, Japonvar, Bocaiúva, Taiobeira e Carlos Chagas.

Ao todo, os candidatos responderão a 10 questões objetivas de Língua Portuguesa comuns a todos os candidatos. Além disso, o Instituto aplicará questões objetivas sobre conteúdos específicos a depender do curso pretendido. As questões específicas podem ser sobre as seguintes disciplinas: Matemática, História, Física, Química, Biologia e Geografia.

Os candidatos deverão responder ainda a uma prova discursiva, de redação em Língua Portuguesa. O Instituto exigirá o uso da norma padrão e apresentará um tema da atualidade na proposta de escrita.

No dia de prova, os candidatos deverão chegar aos locais de prova com antecedência, munidos de documento oficial de identificação com foto e caneta esferográfica fabricada em material transparente.

Oferta de vagas

Ao todo, o IFNMG está ofertando 1.144 vagas em diversos cursos superiores. As oportunidades visam o ingresso no primeiro semestre letivo de 2024. Conforme indicado no quadro de vagas, as oportunidades estão assim distribuídas:

Campus Almenara : Engenharia Agronômica; Análise e Desenvolvimento de Sistemas; Processos Gerenciais;

: Engenharia Agronômica; Análise e Desenvolvimento de Sistemas; Processos Gerenciais; Campus Aracuaí : Administração; Análise e Desenvolvimeno de Sistemas; Engenharia Agrícola e Ambiental; Gestão em Saúde;

: Administração; Análise e Desenvolvimeno de Sistemas; Engenharia Agrícola e Ambiental; Gestão em Saúde; Campus Arinos : Administração; Agronomia; Sistemas de Informação; Gestão Ambiental;

: Administração; Agronomia; Sistemas de Informação; Gestão Ambiental; Campus Porteirinha : Sistemas de Informação;

: Sistemas de Informação; Campus Salinas: Licenciaturas em Ciências Biológicas, em Física, em Química, em Matemática, e em Pedagogia; Engenharia de Alimentos; Engenharia Florestal; Medicina Veterinária;

Licenciaturas em Ciências Biológicas, em Física, em Química, em Matemática, e em Pedagogia; Engenharia de Alimentos; Engenharia Florestal; Medicina Veterinária; Teófilo Otoni : Gestão Empreendedora; Desenvolvimento de Sistemas;

: Gestão Empreendedora; Desenvolvimento de Sistemas; Unidade CEAD: Pedagogia.

Resultados

De acordo com o cronograma, o resultado preliminar está previsto para o dia 18 de

dezembro, com recebimento de recursos até o dia 19 seguinte. Após a análise dos

recursos, o IFNMG publicará o resultado final no dia 2 de janeiro de 2024.

