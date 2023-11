IFPE oferta mais de 5 mil vagas para cursos técnicos e superiores

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE) já abriu o período de inscrição para o Processo de Ingresso 2024, que visa a seleção de novos alunos para ingresso no primeiro semestre letivo do próximo ano.

De acordo com o cronograma, o IFPE receberá as inscrições para esse processo seletivo até as 23h59 do dia 23 de novembro (horário de Brasília).

Estão sendo ofertadas mais de 5 mil vagas para ingresso em diversos cursos de nível técnico e em cursos de graduação. Desse modo, há vagas tanto para estudantes que estão concluindo o Ensino Fundamental II quanto para quem tem o Ensino Médio completo ou está em vias de concluir.

Com a oferta de milhares de vagas, o Processo de Ingresso do IFPE é uma ótima oportunidade para os estudantes que buscam qualificação profissional em uma instituição pública e de qualidade! Confira as seguir como se inscrever e como será o processo de classificação.

Processo de Ingresso: Inscrições

De acordo com o edital, o IFPE está recebendo as inscrições para a seleção exclusivamente de forma virtual. Nesse sentido, os candidatos devem acessa o site do IFPE e realizar o preenchimento do formulário eletrônico de inscrição.

No ato da inscrição, além de informar todos os dados pessoais, escolares e de contato, os candidatos deverão anexar os documentos solicitados. Além disso, durante a inscrição, o candidato deverá escolher uma opção de curso, considerando o campus de oferta e também os pré-requisitos de cada modalidade de curso.

Para os cursos técnicos subsequentes e para os cursos superiores, por exemplo, é necessário ter o ensino médio. Já para os cursos técnicos integrados podem se inscrever estudantes que estão finalizando o ensino fundamental II.



Isenção da taxa

Para efetivar o cadastro, os candidatos não isentos deverão efetuar o pagamento da taxa de inscrição até 24 de novembro. De acordo com o edital, o valor da taxa de inscrição para cursos técnicos é de R$ 50,00, enquanto para os cursos de graduação a taxa custa R$ 65,00.

O IFPE prevê conceder a isenção da taxa de inscrição para estudantes de baixa renda. As solicitações de isenção serão recebidas até o dia 9 de novembro. É necessário preencher o formulário disponível no site da inscrição e enviar a documentação comprobatória exigida.

Processo de seleção: Provas

Para fins de classificação dos candidatos, o IFPE aplicará provas objetivas, de forma presencial. De acordo com o cronograma, as provas do Processo de Ingresso 2024 serão aplicadas no dia 17 de dezembro.

A aplicação das provas acontecerá nos municípios para os quais há oferta de vagas. Os candidatos responderão a 30 questões objetivas no caso dos cursos técnicos e 50 questões nos cursos de graduação.

Somente alguns cursos técnicos dos campi de Barreiros, Belo Jardim e Vitória de Santo Antão contam com um processo de seleção diferenciado. Esses campi selecionarão os candidatos a partir das médias obtidas nas escolas.

Vagas ofertadas

O IFPE está ofertando 5.414 vagas, sendo boa parte para cursos de graduação. Há ainda oferta de vagas para cursos do nível técnico (subsequentes, Proeja, integrado). De acordo com o edital, as oportunidades são exclusivamente para ingresso no 1º semestre de 2024.

Há reserva de parte das vagas, de acordo com a Lei de Cotas. Portanto, há vagas exclusivas para estudantes que são egressos de escolas da rede pública, e para pretos, pardos e indígenas e para PCD.

Principais datas

Inscrições: de 02 a 23 de novembro

Isenção da taxa: de 02 a 09 de novembro

Aferição da condição de indígena e heteroidentificação: de 30 de novembro a 07 de dezembro

Aplicação da prova: 17 de dezembro de 2023

Resultado Final: 18 de janeiro de 2024

Início das aulas: Fevereiro

