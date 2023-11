IFRO recebe inscrições do Processo Seletivo Unificado (PSU) 2024

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO) já abriu o período de inscrição para o Processo Seletivo Unificado (PSU) 2024. De acordo com o cronograma, o IFRO receberá as inscrições até as 23h59 do dia 15 de dezembro (horário de Brasília).

A seleção visa o preenchimento de centenas de vagas em cursos de nível técnico e também em cursos de graduação. Desse modo, há vagas tanto para estudantes que estão concluindo o ensino fundamental quanto para aqueles que estão concluindo o ensino médio.

O PSU 2024 do IFRO é uma ótima oportunidade para jovens e adultos que buscam qualificação profissional de qualidade. De acordo com os editais, as inscrições são totalmente gratuitas.

Veja a seguir como se inscrever nesse processo seletivo e como será o processo de classificação dos candidatos!

PSU 2024: Inscrições

Conforme estabelecido nos editais, o IFRO está recebendo as inscrições para o PSU 2024 exclusivamente de forma virtual, por meio do preenchimento de formulário eletrônico de inscrição.

Portanto, os interessados deverão acessar o site do Instituto, clicar na modalidade de curso que deseja (cursos de graduação, técnicos integrados ou técnicos subsequentes) e, posteriormente, escolher uma opção de curso. Em seguida, o candidato deverá fazer login com as credenciais do gov.br e preencher o requerimento de inscrição.



Você também pode gostar:

Além de informar todos os dados pessoais, escolares e de contato, os candidatos deverão enviar todos os documentos solicitados, como, por exemplo, o histórico escolar. É também no momento da inscrição que os estudantes devem informar se desejam concorrer às vagas em ampla concorrência ou por meio do sistema de cotas.

Processo de seleção

Para fins de classificação dos candidatos, tanto para os cursos técnicos (integrados e subsequentes) quanto para os cursos de graduação, o IFRO avaliará o desempenho escolar dos estudantes.

Nesse sentido, para os cursos técnicos integrados, a seleção é baseada na média geral das notas do Histórico Escolar do Ensino Fundamental (do 6º ao 8º ano), incluindo a conclusão via ensino fundamental regular, provão ou Encceja (Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos).

Já a seleção para os cursos técnicos subsequentes e para os cursos de graduação é baseada na média geral das notas do Histórico Escolar do Ensino Médio, incluindo a conclusão por meio do ensino médio regular, provão, Encceja ou Enem (Exame Nacional do Ensino Médio).

O IFRO deve divulgar o resultado do PSU 2024 em janeiro de 2024.

Oferta de vagas

Estão sendo ofertadas milhares de vagas para o ingresso de novos alunos no primeiro e no segundo semestre de 2024 em cursos na modalidade presencial e a distância (EaD).

As oportunidades são para os campi de Ariquemes, Cacoal, Guajará-Mirim, Jaru, Ji-Paraná, Porto Velho Calama, Porto Velho Zona Norte, São Miguel do Guaporé, Vilhena, São Miguel do Guaporé.

Para os cursos técnicos integrados ao ensino médio, a oferta do IFRO é de 1.800 vagas, enquanto para os cursos técnicos subsequentes a oferta é de apenas 280 vagas. Já para os cursos de graduação o Instituto está ofertando 1.386 vagas em cursos de graduação distribuídos nas 10 unidades em Rondônia. Os cursos de graduação são tecnólogos, bacharelados e licenciaturas.

Desse modo, a oferta total do IFRO é de 3.466 vagas através do PSU 2024. Cerca de metade das vagas estão reservadas de acordo com a Lei de Cotas. Desse modo, há vagas exclusivas para egressos de escolas da rede pública, com recorte de renda. Há também percentual de vagas exclusivo para candidatos pretos, pardos e indígenas.

Acesse os editais do PSU 2024 para mais informações.

Leia também UFRGS divulga nesta segunda (6) os locais de aplicação das provas do Vestibular 2024; saiba mais.