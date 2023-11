Iggy Azalea, a nova rainha do OnlyFans: Nem mesmo Cardi B consegue igualar seu conteúdo atrevido

CA controvérsia estourou nas redes sociais que Iggy Azaléiaa rapper australiana, ganhou impressionantes US$ 48 milhões em sua conta Onlyfans, supostamente tornando-a a celebridade que mais ganha na plataforma.

A revelação dos internautas afirma que ela supera grandes nomes como Cardi B e Tygamas importa referir que estas alegações ainda não foram comunicadas oficialmente, levantando dúvidas sobre a sua veracidade.

Cardi Bestá em segundo lugar com sua receita de US$ 45 milhões, enquanto Tyga fica atrás com incríveis US$ 20 milhões. Bhad Bhabietambém conhecido como Danielle Bregoliarrecadou incríveis US$ 38,6 milhões entre abril e novembro de 2021.

O talentoso Chris Brown não está apenas alcançando sucesso como cantor, mas também ganhando dinheiro com Onlyfans. Com US$ 15 milhões na bolsa, ele transformou a plataforma em seu playground criativo.

Mas AzaléiaO OnlyFans de não é apenas um OnlyFans qualquer. É um projeto multimídia colaborativo de um ano intitulado “Hotter Than Hell” que incluirá música, fotografia, vídeo, arte e, de acordo com um comunicado à imprensa, conteúdo de seu próximo quarto álbum de estúdio.

Por US$ 25 por mês, os assinantes poderão ver o projeto na primeira fila, antes que o resto do mundo o veja. O conceito é inspirado em Pâmela Anderson“supermodelos dos anos 90” e MadonaO polêmico livro “Sex” de Jong-un, e culmina em um livro de mesa a ser lançado em dezembro de 2023.

Patrimônio líquido de Iggy Azalea

A estrela da música supostamente tinha um patrimônio líquido de US$ 15 milhões antes das notícias dos internautas. Se estiverem corretos, os US$ 48 milhões do site representarão um aumento de 320% em seu valor geral.

Parte do dinheiro vem de seu álbum “The New Classic” de 2014, que vendeu mais de 1,4 milhão de cópias nos EUA e 5 milhões em todo o mundo, e ela já era conhecida por seu single intitulado “Work”.

A artista quatro vezes vencedora do Grammy assinou um contrato com a Doman Capital em novembro de 2022, que, de acordo com a Billboard, rendeu-lhe uma soma de oito dígitos com a venda de seu catálogo para eles.

Ela também apareceu em filmes como “Velozes e Furiosos 7”, ficando com uma fatia do bolo da produção de bilheteria de US$ 1,51 bilhão. antes de ser jurado do “The X Factor” da Austrália.

Ela também está no mercado imobiliário depois de comprar uma propriedade em Hidden Hills, Califórnia, por US$ 5,2 milhões, antes de vendê-la meio ano depois por US$ 5,949 milhões, o que lhe dá US$ 700 mil extras para seu bolso.