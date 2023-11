Ilia Topuria: Vou vencer Volkanovski e me tornar o melhor lutador do mundo

EUm meados de fevereiro acontecerá uma das lutas mais esperadas: a batalha entre Ilia Topuria e Alexandre Volkanovski para decidir o título dos penas do UFC.

O lutador hispano-georgiano conversou ontem com exclusividade com Tiramillas por alguns minutos no tapete vermelho da estreia do filme ‘Napoleão’, onde falou sobre a tão esperada luta.

Embora ainda faltem três meses para a luta contra Alexandre Volkanovski, Ilia Topuria confessou que já está 100 por cento focado no confronto contra o australiano.

“Tem sido uma preparação difícil porque vai ser uma das lutas mais duras da minha vida. Estou treinando muito para isso. treinando muito duro, para ser honesto”, disse Topúria.

“Eu imagino como imaginei até agora. Eu me vejo vencendo aquela luta. Vejo meus sonhos se tornando realidade e me vejo me tornando o melhor lutador do mundo. Tenho três longos meses pela frente e, Deus quiser e tudo correr bem, sairei com a vitória.”

Jamal Murray enfrenta estrela do UFC Alexander Volkanovski

Volkanovski jura humilhar Topuria

Alexandre VolkanovskiA resposta às palavras de seu oponente foi rápida e está ansioso para ensinar uma lição ao seu oponente ‘delirante’.

“Ele é bom e poderoso, mas tenta se comportar como se já fosse o campeão”, Volkanovski disse ao Daily Telegraph Austrália.

“Ele já pensa que é o rei. Cara, você ainda nem nadou com os tubarões. Depois de começar a nadar com os tubarões, você pode ir ao Megalodon.

“Ele deveria estar confiante, mas está começando a ficar um pouco delirante. Veja os tubarões com quem eu estava nadando antes de enfrentar (Max Holloway).

“Ele ainda é jovem e eu posso lhe ensinar uma lição e dar-lhe uma torta humilde.

“Sinto que estou fazendo um favor ao mundo. Sinto que estou fazendo de tudo para humilhá-lo.”