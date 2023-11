Iluminação da rotatória do Trevo da PAISA se torna realidade em Penedo

Uma reivindicação de décadas da população ribeirinha foi atendida pelo governo Ronaldo Lopes e João Lucas, benefício viabilizado por meio da Superintendência de Iluminação Pública de Penedo (SIPE).

A rotatória do Trevo da PAISA recebeu iluminação em LED, investimento que vai melhorar consideravelmente a segurança no ‘girador’ localizado na rodovia AL 101-Sul, principal via de ligação entre o Baixo São Francisco e o Litoral Sul de Alagoas.

Por meio da SIPE, a Prefeitura de Penedo instalou seis postes simples, quatro duplos e três triplos, somando um total de vinte e três luminárias em LED (de 150 watts, cada) no entorno do Trevo da Paisa.

Para Ricardo Araújo, Superintendente da SIPE, órgão responsável pela elaboração e aplicação do projeto para a iluminação da rotatória da rodovia estadual, esta é uma ação de quem trabalha pelo povo.

“O prefeito Ronaldo Lopes é um gestor técnico e operacional, sempre cobrando os projetos luminotécnicos e se fazendo presente na execução dos mesmos. Preocupado com o bem-estar do seu povo, ele não mede esforços para realizar investimentos como este que realizamos no Trevo da PAISA”, afirma Araújo.

Além de proporcionar segurança, o investimento que era solicitado pela população e pelos vereadores reafirma o compromisso do Prefeito Ronaldo Lopes em reverter 100% da Contribuição de Iluminação Pública (CIP) em benefícios para o povo.

“A população das localidades próximas do trevo e todas as pessoas que utilizam esse trecho poderão fazê-lo com segurança porque nós fizemos esse investimento que também contribui para evitar acidentes. Tudo isso com recursos próprios do município, oriundos da taxa de iluminação pública paga pelos consumidores. Estamos devolvendo o imposto à população por meio de benefícios”, concluiu o gestor penedense.

Texto e Fotos: Luis Dantas – Social Mídia/SIPE

Imagens com drone – Felipe Cavalcante/Secom PMP