Imagens de boate podem provar que Josh Giddey não é culpado de namorar uma menor de idade

A um pequeno pedaço de filmagem de uma boate pode ser a chave que salva Josh Giddey toda a carreira da NBA devido às acusações preocupantes contra ele. Na noite de sexta-feira, o NBA confirmaram que estão conduzindo uma investigação sobre as graves alegações de que Josh Giddey tem um relacionamento com uma menor de idade. Embora mais pistas preocupantes tenham vazado on-line, além das fotos e vídeos iniciais, este novo vídeo oferece uma nova luz sobre o que poderia ajudar o caso dos jogadores australianos. Um vídeo enviado por um usuário aleatório do Twitter mostra um momento de Josh Giddey com a garota que parece estar Livv Cook. Porém, há apenas um problema: Cook não deveria estar lá se ela fosse menor de idade. Após esta nova evidência, há novas questões que precisam ser feitas.

Principais dúvidas sobre o suposto escândalo de Josh Giddey

Em primeiro lugar, como foi Livv Cook entrar em um clube onde apenas adultos são permitidos? Josh Giddey entrou no clube sabendo que estava lá com um suposto menor? Esta Livv Cook é menor de idade, como sugerem as alegações? Se for esse o caso, Livv Cook contou Josh Giddey sua idade real ou ela mentiu sobre isso até para ele? Há quanto tempo Josh Giddey conhece essa jovem? Se conseguirmos responder a essas perguntas, teremos menos dificuldade em chegar ao fundo da verdade. A NBA precisa olhar para essas questões com objetividade e considerar todas as opções viáveis ​​para chegar a esse ponto. Porque agora, Josh Giddey carreira está em sério perigo.

Se por algum motivo, Giddey não tinha ideia de que essa garota era menor de idade, ele pode não estar enfrentando uma punição tão severa quanto teria se namorasse essa jovem conscientemente. Sempre existe a possibilidade de Josh ter sido levado a pensar que a garota tinha mais de 18 anos, o que é bastante comum entre os jovens dessa idade. Mas, novamente, NBA os jogadores não deveriam se expor dessa maneira namorando mulheres jovens que, para começar, parecem um pouco jovens demais. O que quer que aconteça quando as investigações terminarem, alguém terá que pagar o preço. Também é seguro notar que esta filmagem ainda não prova nada, apenas que essa garota supostamente menor de idade estava ilegalmente dentro de uma boate.