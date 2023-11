Importante! Descubra quem será beneficiado com o Saque-aniversário do FGTS nesse mês

A cada mês, um novo grupo passa a ter a oportunidade de acessar o pagamento do saque-aniversário pelo FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço).

Contudo, em consonância com o calendário estabelecido, um grupo também perde o direito ao saque do benefício com a entrada de cada novo mês.

Dessa forma, é essencial compreender as mudanças previstas para novembro nesse vai e vem do acesso ao saque-aniversário.

Vale destacar que o pagamento ocorre de forma anual. Assim, aqueles que optaram por aderir a essa modalidade têm acesso a uma parcela do saldo acumulado no FGTS uma vez por ano.

Esse processo simplifica a retirada e proporciona maior flexibilidade aos beneficiários. Dessa forma, eles podem contar com a transferência direta para a conta bancária indicada por meio do aplicativo.

Portanto, é fundamental que você acompanhe o calendário mensal do FGTS para aproveitar o benefício no momento adequado.

Dessa maneira, os trabalhadores podem otimizar o uso do saque-aniversário de acordo com as regras estabelecidas, proporcionando uma gestão mais eficiente de seus recursos financeiros.

Quais beneficiários recebem o saque-aniversário em novembro?



De acordo com as diretrizes estabelecidas no calendário oficial da Caixa Econômica Federal, o saque-aniversário do FGTS está disponível no mês de aniversário do trabalhador. O prazo para realizar o resgate dos valores é de 60 dias.

Dessa forma, os beneficiários cujo nascimento ocorreu no mês de novembro podem agora realizar o saque de sua parcela anual. Por outro lado, os trabalhadores nascidos em setembro têm até o final deste mês para efetuar o saque do seu respectivo montante.

Vale ressaltar que, para aqueles que nasceram em novembro e ainda não realizaram o resgate, o prazo se estende até janeiro do próximo ano.

Ademais, para os beneficiários que não tenham informado previamente sua conta para recebimento automático, é possível efetuar o saque-aniversário do FGTS por meio do aplicativo.

Como participar do saque-aniversário do FGTS?

No mês correspondente ao seu aniversário, os trabalhadores têm a oportunidade de optar pelo saque-aniversário do FGTS.

Vale ressaltar que, após o término do mês de aniversário, há uma mudança. Portanto, aqueles que decidirem fazer a transição do saque-rescisão para o aniversário só poderão receber os benefícios a partir do ano de 2024.

Para que você consiga aderir a essa modalidade é simples e pode realizar através do aplicativo FGTS, seguindo alguns passos essenciais. Acesse o App FGTS e faça o login na sua conta.

Em seguida, selecione a opção “saque-aniversário” e confirme a escolha. Clique na opção “Alterar sistemática de saque”.

Logo depois, é necessário concordar com os termos e condições apresentados. Por fim, basta registrar uma conta corrente para receber os valores.

Qual o valor liberado pelo benefício?

Você pode realizar uma simulação do valor que receberá na modalidade aniversário do FGTS para os próximos anos. Essa previsão pode ser efetuada de maneira simples e rápida através do aplicativo do FGTS.

Ao acessar o aplicativo, basta selecionar a opção “saque-aniversário” e, em seguida, escolher a alternativa “Modalidade”. Para iniciar a simulação, é necessário clicar na opção “Simular”.

Contudo, a quantia a ser recebida nesse processo dependerá diretamente do saldo disponível na conta do FGTS, bem como das alíquotas que serão aplicadas ao montante.

Para saldos compreendidos entre R$ 0,01 e R$ 500,00, a alíquota aplicada é de 50%, sem a incidência de parcela adicional. No caso de saldos situados entre R$ 500,01 e R$ 1.000,00, a alíquota é de 40%. Além disso, uma parcela adicional de R$ 50,00 é somada ao cálculo.

Os saldos variando entre R$ 1.000,01 e R$ 5.000,00 estão sujeitos a alíquota de 30%, com a adição de uma parcela extra de R$ 150,00. Para aqueles compreendidos entre R$ 5.000,01 e R$ 10.000,00, a alíquota aplicada é de 20%, e uma parcela adicional de R$ 650,00 é incorporada.

Saldos oscilando entre R$ 10.000,01 e R$ 15.000,00 são tributados a uma alíquota de 15%, acrescida de uma parcela adicional de R$ 1.500,00. Por outro lado, para saldos entre R$ 15.000,01 e R$ 20.000,00, a alíquota é de 10%, e há uma parcela adicional de R$ 1.900,00.

Por fim, para saldos que ultrapassam a marca de R$ 20.000,00, a alíquota aplicada é de 5%, sendo acrescida uma parcela adicional de R$ 2.900,00.

Dessa forma, a simulação proporciona aos trabalhadores uma visão antecipada do valor que poderão acessar nos saque-aniversário dos anos subsequentes. Assim, auxiliando na tomada de decisões financeiras e no planejamento do uso desses recursos.