Importante! MEI comemora vantagens do INSS divulgadas para 2024; confira

Muitos Microempreendedores Individuais (MEI) desconhecem a existência de uma lista abrangente de benefícios do INSS disponíveis para esse segmento.

Esses recursos são gerenciados pela Previdência Social e representam uma fonte crucial de apoio para aqueles que impulsionam o microempreendedorismo no Brasil.

Atualmente, mais de 16 milhões de brasileiros optaram por regularizar suas atividades autônomas por meio desse regime empresarial.

Apesar da expressiva adesão, uma parcela significativa desses empreendedores não está totalmente ciente dos benefícios do INSS destinados ao MEI.

Os benefícios incluem não apenas a tão aguardada aposentadoria, mas também recursos temporários como o auxílio-doença, proporcionando uma rede de segurança essencial em momentos de adversidade.

Vale dizer que, o acesso aos benefícios do INSS para o MEI é conquistado mediante a regulamentação do microempreendimento individual e o pagamento regular dos tributos mensais, que são apurados por meio do Documento de Arrecadação Simplificado (DAS).

Assim, ao quitar este documento mensalmente, o microempreendedor não apenas legaliza suas atividades, mas também assegura sua qualidade de segurado da Previdência Social.

Diante disso, e fundamental compreender os critérios necessários para desfrutar plenamente dos benefícios previdenciários.

Afinal, estar informado sobre esses requisitos, o microempreendedor individual pode otimizar sua participação no sistema previdenciário, garantindo um futuro mais seguro e tranquilo.



Enfim, explore a seguir todos os detalhes e condições para acessar esses importantes benefícios.

Inúmeros benefícios do INSS disponíveis para o Microempreendedor Individual (MEI)

O Microempreendedor Individual (MEI), ao efetuar suas contribuições mensais por meio do Documento de Arrecadação Simplificado (DAS), garante acesso a uma gama de benefícios proporcionados pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Entre as vantagens asseguradas estão:

Aposentadoria por Idade: O MEI pode usufruir da aposentadoria por idade, garantindo uma proteção financeira ao atingir a idade estipulada;

Aposentadoria por Invalidez: Em caso de incapacidade permanente para o trabalho, o microempreendedor tem direito à aposentadoria por invalidez, proporcionando suporte financeiro em momentos difíceis;

Auxílio-Doença: Em situações de doença ou acidente que incapacitem temporariamente o trabalho, o MEI pode contar com o auxílio-doença, garantindo estabilidade financeira durante o período de recuperação;

Pensão por Morte: Em caso de falecimento do segurado, seus dependentes têm acesso à pensão por morte, proporcionando amparo financeiro em um momento delicado.

Além disso, o MEI possui direito ao salário maternidade, um benefício exclusivo destinado às contribuintes que necessitam se ausentar da atividade profissional em decorrência de parto, adoção, guarda judicial ou aborto espontâneo, conforme estabelecido por lei.

Para solicitar esse benefício, é necessário ter realizado pelo menos 10 contribuições, e o período de duração do salário maternidade é de 120 dias.

Adicionalmente, caso o MEI esteja cumprindo pena em regime fechado, seus familiares ou outros dependentes têm a possibilidade de receber auxílio durante o período em que o contribuinte estiver detido.

Entretanto, é importante observar que há uma carência de dois anos de contribuição para que esse auxílio seja concedido.

Descubra os passos essenciais para garantir os benefícios do INSS nessa modalidade

A aposentadoria por meio do Microempreendedor Individual (MEI) oferece vantagens previdenciárias, proporcionando segurança financeira ao indivíduo.

Contudo, para usufruir desses benefícios, é crucial manter em dia o pagamento do Documento de Arrecadação do Simples Nacional do Microempreendedor Individual (DAS-MEI) até o dia 20 de cada mês.

O acesso aos benefícios previdenciários é liberado após completar 12 meses de contribuições regulares.

Contudo, é importante destacar que a falta de pagamento do DAS pode acarretar no cancelamento do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), e esse período sem contribuição não será considerado para a contagem dos benefícios previdenciários.

O procedimento de pagamento é efetuado de maneira virtual, por meio do Portal do Empreendedor. Para garantir o cumprimento dessa etapa, siga os passos abaixo:

Antes de tudo, acesse o site do Portal do Empreendedor; Em seguida, selecione a opção “Já sou MEI” e, depois, clique em “Pagamento de Contribuição Mensal e Parcelamentos”; O boleto do DAS-MEI será gerado para efetuar o pagamento.

Por fim, é importante destacar que a inadimplência pode resultar na indisponibilidade de benefícios como auxílio-doença, pensão por morte ou salário-maternidade.

Além disso, vale pontuar que, regularizar as pendências implica considerar juros e multas decorrentes do atraso no cálculo.