Importante! Nubank autoriza INOVAÇÃO em transferências de limite entre cartões; compreenda os detalhes

O Nubank, uma das fintechs mais populares do Brasil, anunciou nesta segunda-feira (27) uma nova função que permite aos clientes transferir limite entre cartões.

A novidade está disponível inicialmente para os clientes empreendedores, mas deve ser liberada para todos os usuários nos próximos meses.

A função de transferência de limite funciona de forma simples. O cliente pode escolher qual cartão deseja transferir o limite e qual cartão deseja receber o limite. O limite é transferido de forma instantânea e não há custos para a operação.

Dessa forma, essa alternativa é uma boa opção para os clientes que precisam de mais limite em um cartão específico, mas não querem solicitar um aumento de limite no cartão principal.

Por exemplo, um cliente que tem um cartão Nubank com limite de R$ 1.000 e um cartão Nubank Business com limite de R$ 5.000 pode transferir R$ 2.000 do cartão Business para o cartão pessoal.

Além disso, também pode ser útil para os clientes que precisam de mais limite para um gasto pontual, como uma viagem ou um evento especial.

Por exemplo, um cliente que tem um cartão Nubank com limite de R$ 5.000 pode transferir R$ 1.000 para o cartão para realizar uma compra de um eletrodoméstico.

Enfim, a fintech vem constantemente inovando e oferecendo novos recursos para seus clientes e, sem dúvidas, essa nova funcionalidade poderá contribuir muito na dinâmica financeira dos seus usuários.

“Sabemos que muitos empreendedores recorrem aos recursos pessoais para suprir as necessidades do negócio, o que pode dificultar a organização financeira”, pontua a líder de operações do Nubank no Brasil, Livia Chanes.



E então, se interessou pela novidade? Quer saber mais? Confira várias informações importantes que compilamos no texto abaixo.

Transferências simplificadas entre cartões Nubank para empresários

Como mencionamos anteriormente, o Nubank, em mais uma iniciativa inovadora, lança um recurso que visa desvincular as finanças pessoais dos empreendedores de suas necessidades empresariais.

Segundo o banco, essa novidade tem o propósito de reduzir a dependência dos recursos pessoais para cobrir as demandas comerciais, promovendo uma clara separação entre as contas pessoais e empresariais.

A líder de operações do Nubank destaca que essa funcionalidade proporciona maior autonomia e flexibilidade aos proprietários de empresas, permitindo, assim, que estes lidem de maneira mais eficiente com as complexidades das operações comerciais.

É importante ressaltar que esse recurso estará disponível exclusivamente para os empreendedores que possuem uma conta PJ (Pessoa Jurídica) no banco.

A ideia por trás dessa restrição é direcionar os benefícios dessa ferramenta especificamente para o contexto empresarial, fortalecendo o compromisso do banco com o apoio aos negócios.

Com a implementação desse recurso, os empreendedores poderão transferir até 99% do limite de seus cartões de crédito pessoais para os cartões corporativos, proporcionando uma flexibilidade ainda maior na gestão de suas finanças.

Uma outra boa notícia é que o Nubank planeja oferecer essa funcionalidade de forma gratuita, visando contribuir para a sustentabilidade financeira das empresas.

Enfim, a expectativa é de que os empreendedores adotem essa novidade de forma gradual, percebendo os benefícios práticos que ela pode trazer para a gestão financeira de seus negócios.

Além da função que mencionamos acima, o Nubank acaba de anunciar uma novidade para seus clientes empresariais: a opção de adicionar cartões de crédito PJ (Pessoa Jurídica).

Agora, os titulares de cartões de crédito PJ poderão solicitar cartões adicionais para membros confiáveis de sua equipe.

A principal vantagem desse recurso é a capacidade do titular de estabelecer um limite de crédito específico para o cartão adicional. Com essa possibilidade estratégica é possível manter uma gestão precisa dos gastos.

Garantindo, dessa forma, que cada membro da equipe tenha acesso aos recursos necessários, sem comprometer a estabilidade financeira da empresa.

O processo é simples: o titular define o limite desejado para o cartão adicional, e esse valor é então dividido de maneira equitativa entre os cartões associados. Dessa forma, os usuários podem desfrutar dos benefícios do crédito empresarial de forma transparente e organizada.

Uma facilidade adicional é que todas as transações realizadas com os cartões adicionais são consolidadas em uma única fatura.

Essa fatura será de responsabilidade do proprietário da conta, simplificando a prestação de contas e oferecendo uma visão consolidada dos gastos totais da empresa.

Entretanto, o Nubank destaca a importância de compartilhar os cartões adicionais apenas com pessoas de confiança. Como titular, você permanece como o principal responsável pelo pagamento da fatura.