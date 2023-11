Importante! Saiba como realizar a renegociação de dívidas de forma online ou presencial pelo Desenrola Brasil

O processo de renegociação no âmbito do Desenrola Brasil está em pleno andamento, com prazo estabelecido até o dia 31 de dezembro de 2023.

O propósito fundamental desse programa é atenuar os índices de inadimplência no país, possibilitando que os cidadãos brasileiros reintegrem-se à economia e restabeleçam seu acesso ao crédito.

Uma importante atualização ocorreu recentemente no Desenrola Brasil, especialmente na Faixa 1 do programa.

Esta categoria, voltada para a renegociação de débitos de cidadãos com renda de até dois salários mínimos ou inscritos no Cadastro Único (CadÚnico), agora abrange a renegociação de dívidas no montante de até R$ 20 mil.

Para dívidas que variam de R$ 5 mil a R$ 20 mil, os interessados têm a oportunidade de refinanciamento até o dia 30 de dezembro. Posteriormente a esse prazo, embora os descontos sejam mantidos, a quitação só será possível mediante pagamento à vista.

É importante destacar que a Faixa 1 engloba diversas modalidades de dívidas, abrangendo tanto compromissos bancários, como os relacionados a cartões de crédito, quanto pendências em outros setores;

Como por exemplo, despesas como faturas de eletricidade, água e obrigações junto a estabelecimentos comerciais.

Para facilitar o processo de renegociação das suas dívidas pelo Desenrola Brasil, apresentamos abaixo um guia passo a passo para a realização desse procedimento online.

Além, é claro, de outras informações importantes que reunimos para fornecer a você todas as orientações necessárias.



Guia detalhado para renegociação no Desenrola Brasil: passo a passo

Se você está buscando informações sobre como iniciar o processo de renegociação pelo Desenrola Brasil, você está no lugar certo.

A renegociação é um passo fundamental para aqueles que desejam regularizar suas dívidas e encontrar soluções financeiras viáveis.

Portanto, siga o guia passo a passo abaixo para garantir uma renegociação bem-sucedida:

1. Cadastro no gov.br:

Antes de tudo, acesse o portal www.gov.br; Em seguida, selecione a opção “Entrar com Gov.br”; Depois, informe o seu CPF e clique em “Continuar”. Nesta etapa, você tem a opção de criar uma conta ou fazer alterações na existente; Finalize o formulário fornecendo suas informações pessoais.

Além disso, é importante mencionar que para conseguir realizar as renegociações pelo Desenrola Brasil é necessário ter um certo nível alcançado. Sendo eles, ou prato ou ouro.

Dessa forma, confira abaixo como subir os níveis da sua conta Gov.

Como aumentar os níveis da minha conta Gov.com para participar do Desenrola Brasil?

2. Alcançando o Nível Prata:

Existem três maneiras de alcançar o Nível Prata.

Validação Facial (Nível Prata): utilize o aplicativo GOV.BR para a validação facial. Isso envolve a conferência da foto junto à sua Carteira de Habilitação (CNH);

Validação via Internet Banking: bancos credenciados para validação dos dados pessoais são: Banco do Brasil, Banrisul, Bradesco, Banco de Brasília, Caixa Econômica, Sicoob, Santander, Itaú, Agibank, Sicredi e Mercantil do Brasil;

Validação através do SIGEPE (para servidores públicos federais): utilize usuário e senha do Sistema de Gestão de Acesso (SIGEPE) para validar seus dados.

3. Alcançando o Nível Ouro:

O Nível Ouro pode ser obtido de duas maneiras.

Validação Facial (Nível Ouro): utilize o aplicativo GOV.BR para validar sua foto nas bases da Justiça Eleitoral;

Certificado Digital compatível com ICP-Brasil: valide seus dados usando um Certificado Digital compatível com ICP-Brasil.

Lembre-se, o cadastro no gov.br é essencial para acessar o sistema e iniciar o processo de renegociação.

Por fim, vale mencionar que, mesmo sendo a modalidade online mais cômoda, muitos inadimplentes preferem renegociar as dívidas pessoalmente.

Isso também pode ser feito se dirigindo diretamente nas instituições financeiras participantes do Desenrola Brasil, ou empresas, e buscar assim, acordos mais vantajosos.

Informações adicionais relevantes sobre o programa de renegociação de dívidas do governo

Sem dúvidas, o Desenrola Brasil é uma oportunidade única para quem busca reorganizar suas finanças.

Com descontos médios impressionantes de 83%, o programa oferece condições excepcionais para a renegociação de dívidas, podendo atingir descontos de até 99%.

Uma das vantagens notáveis do Desenrola Brasil é a flexibilidade nas opções de pagamento. Além da possibilidade de renegociar sem a necessidade de entrada imediata, os participantes podem utilizar a primeira parcela do 13º salário para quitar pendências.

Adicionalmente, o programa permite iniciar os pagamentos apenas a partir de dois meses, ou seja, somente em 2024.

Na fase atual do Desenrola Brasil, é possível renegociar dívidas negativas acumuladas entre 1º de janeiro de 2019 e 31 de dezembro de 2022, desde que o valor atualizado não ultrapasse R$ 20 mil.

Essa abrangência inclui dívidas bancárias, como as de cartões de crédito, bem como contas atrasadas de diversos setores, tais como energia, água e comércio varejista.

O Desenrola Brasil iniciou sua atuação pela Faixa 2, destinada a pessoas com renda mensal de até R$ 20 mil, que contraíram dívidas até o último dia de 2022.

A Faixa 1, lançada em outubro, concentra-se na renegociação de dívidas de até R$ 5 mil, destinada a pessoas com renda mensal de até dois salários mínimos, ou que estejam inscritas no Cadastro Único (CadÚnico).

Como parte integrante do programa, os principais bancos efetuaram a retirada automática de 10 milhões de registros de dívidas, totalizando até R$ 100, dos cadastros de inadimplentes, proporcionando um alívio financeiro significativo para muitos brasileiros.