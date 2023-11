Importante! Trabalhadores agora contam com uma forma mais eficaz de verificar o saldo do FGTS

Muitos trabalhadores podem não dar a devida atenção à verificação do saldo do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), considerando-o uma tarefa secundária.

Contudo, é importante ressaltar que acompanhar regularmente os valores depositados nessa conta é uma prática de fiscalização essencial.

Afinal, se trata de uma prática que não apenas oferece controle sobre os recursos acumulados, mas também desempenha um papel crucial quando chega o momento de efetuar saques necessários.

Mensalmente, é realizado o depósito de 8% do valor correspondente ao salário bruto do trabalhador na conta do Fundo de Garantia, contribuindo para o incremento do saldo do FGTS.

Essa espécie de “poupança forçada” representa uma reserva financeira que pode ser acessada em situações específicas, oferecendo suporte em momentos de necessidade.

Ademais, é fundamental compreender que existem pelo menos 12 formas distintas de realizar saques do FGTS, abrindo oportunidades para o trabalhador utilizar esses recursos de maneira eficiente.

Para obter informações detalhadas sobre como efetuar saques, bem como compreender melhor as possibilidades e benefícios associados ao FGTS, convidamos você a explorar o conteúdo completo no texto abaixo.

Descubra o passo a passo e aprofunde seus conhecimentos sobre o funcionamento dessa importante ferramenta financeira, garantindo assim uma gestão mais consciente e eficaz dos seus recursos.

Descubra como verificar o saldo do FGTS de forma rápida e fácil online



Você também pode gostar:

A Caixa Econômica Federal tem facilitado consideravelmente a vida dos trabalhadores ao disponibilizar, de maneira online, a consulta ao saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Esta funcionalidade informa a quantia atual disponível e oferece um extrato detalhado, funcionando como um extrato bancário que revela os últimos depósitos realizados, bem como seus respectivos valores.

Além disso, é possível acessar informações referentes a empregos anteriores, verificando os extratos de depósitos de contratos passados.

Lembrando que conferir regularmente o seu saldo é fundamental para garantir que a empresa está efetuando os depósitos de maneira correta e pontual.

Confira o passo a passo para consultar o seu saldo:

Antes de tudo, faça login no aplicativo do FGTS; Na primeira página, você encontrará um card com informações sobre o último depósito efetuado; Posteriormente, clique em “Meu FGTS” e escolha a alternativa “Consultar Saldo”; O sistema apresentará o saldo atual disponível. Escolha entre visualizar o contrato de trabalho atual ou selecionar contratos antigos para consultar os respectivos extratos; Pronto, você terá acesso ao saldo e aos detalhes dos depósitos realizados.

Sem dúvidas, essa praticidade oferecida pela Caixa Econômica Federal permite que o trabalhador tenha um controle mais efetivo sobre suas finanças, acompanhando de perto as movimentações do FGTS.

Sendo assim, esteja sempre atualizado e assegure-se de que todos os depósitos estejam sendo realizados de acordo com as normas estabelecidas.

Você pode se interessar em ler também:

Confira como realizar saques do Fundo de Garantia de forma rápida e conveniente

Agora, é possível efetuar saques do FGTS de maneira prática e sem a necessidade de deslocar-se até uma agência da Caixa Econômica Federal.

Essa conveniente função permite que você retire o saldo do seu FGTS com apenas alguns passos simples, tudo de forma online. Siga as orientações abaixo para realizar o saque de maneira prática:

Acesse o app FGTS e faça login: inicie o processo acessando o aplicativo FGTS e efetuando o login na sua conta. Garanta que suas credenciais estejam corretas para uma experiência tranquila; Selecione “Meus Saques” e escolha o tipo de saque: dentro do aplicativo, localize a opção “Meus Saques” e selecione-a. Em seguida, escolha o tipo de saque desejado. Caso haja alternativas específicas, clique em “Outras Opções” para visualizar e selecionar a que melhor atenda às suas necessidades; Anexe os documentos necessários, se Aplicável: alguns tipos de saque podem requerer a apresentação de documentos específicos. Esteja atento às instruções e, se necessário, anexe os documentos solicitados para garantir a conclusão bem-sucedida do processo; Cadastre sua conta bancária e confirme: para que o valor do saque seja transferido de maneira eficaz, é essencial cadastrar a conta bancária na qual deseja receber o dinheiro. Após o cadastro, confirme as informações para garantir a precisão dos dados.