IMT encerra inscrições para seleção via provas

As inscrições para o Vestibular de Verão 2024 do Instituto Mauá de Tecnologia (IMT) estão abertas. No entanto, essa é a última semana de inscrição para a modalidade de seleção via provas presenciais.

De acordo com o cronograma, o IMT encerrará as inscrições para o vestibular tradicional no dia 10 de novembro, próxima sexta-feira. Desse modo, os interessados em concorrer às vagas ofertadas pelo Instituto nessa modalidade de seleção têm até as 23h59 da próxima sexta-feira para se inscrever.

Para as demais formas de ingresso, no entanto, as inscrições seguirão abertas até o dia 27 de novembro. Confira a seguir como se inscrever no Vestibular de Verão 2024 e como será o processo de seleção!

Inscrições do Vestibular de Verão

O IMT está recebendo as inscrições para o Vestibular de Verão 2024 exclusivamente via Internet. Portanto, para se inscrever, os interessados deverão acessar o site do IMT e realizar o preenchimento do formulário eletrônico de inscrição. O cadastro do estudante deverá ser feito diretamente na modalidade de seleção de interesse.

Além de informar todos os dados pessoais, escolares e de contato, no momento da inscrição, o candidato deverá também escolher uma opção de curso de graduação.

De acordo com o edital, o valor da taxa de inscrição é de R$ 120,00 (cento e vinte reais) por modalidade. Os candidatos deverão pagar essa taxa para efetivar a inscrição no Vestibular de Verão 2024.

Formas de ingresso

De acordo com o edital, para fins de classificação dos inscritos, o IMT estabeleceu cinco formas de seleção:



Prova tradicional presencial;

Prova tradicional on-line;

Notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem);

Certificação Internacional;

Reaproveitamento da Nota do Vestibular de Verão ou de Inverno Mauá 2023.

As cinco formas de processo seletivo de ingresso são independentes. Isso significa que os candidatos podem optar por participar de um ou mais processos, sendo necessário realizar a inscrição nas modalidades de interesse.

Aqueles que optarem pela seleção via notas do Enem poderão usar as notas obtidas em uma das três últimas edições do exame: 2020, 2021 ou 2022.

Provas do Vestibular de Verão 2024

Conforme o cronograma, os candidatos que optarem por realizar o Vestibular tradicional, com a aplicação de provas, serão avaliados no dia 15 de novembro. Já a aplicação da prova on-line está marcada para o dia 29 de novembro. Em ambas as modalidades, a duração da aplicação será de três horas.

Ainda de acordo com o Manual do Candidato, as provas contarão com uma redação e com questões objetivas de múltipla escolha sobre os conteúdos referentes aos componentes curriculares do ensino médio. Serão 46 questões sobre as áreas de Ciências Humanas, Ciências da Natureza, Matemática, e Linguagens e Códigos.

Os candidatos deverão se apresentar nos locais de prova com 30 minutos de antecedência do horário de início das provas, munidos de documento oficial de identificação com foto.

Oferta de vagas

Ainda de acordo com o edital, o IMT está ofertando centenas de vagas para ingresso de novos alunos no 1º semestre letivo de 2024, no campus de São Caetano do Sul

As vagas contemplam os seguintes cursos de graduação: Administração, Arquitetura e Urbanismo, Ciência da Computação, Design, Engenharias (Alimentos, Civil, Computação, Controle de Automação, Elétrica, Eletrônica, Mecânica, Produção e Química), Inteligência Artificial e Ciência de Dados, Relações Internacionais e Sistemas de Informação.

O IMT ainda não divulgou a data de publicação dos resultados, mas informou que a divulgação será feita exclusivamente no site da instituição. Nesse sentido, os candidatos devem acompanhar as redes sociais e demais meios de comunicação do IMT.

Acesse o edital do Vestibular de Verão para mais informações.

