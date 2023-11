Indicadores econômicos dos EUA caem mais que o esperado

Os Estados Unidos encerraram outubro com dados menos expressivos do setor de serviços. A saber, o índice de gerente de compras (PMI, na sigla em inglês) de serviços recuou de 53,6 pontos em setembro para 51,8 em outubro. O Instituto para Gestão de Oferta (ISM) divulgou nesta sexta-feira (3) os dados mais recentes do indicador.

O resultado indicou três pontos que repercutiram no mercado. O primeiro deles se referiu à desaceleração do indicador, o que reflete a perda de força dos serviços, que é um dos principais setores econômicos do país.

Já o segundo tem relação com a intensidade do tombo, que foi mais forte que o esperado. Em suma, os analistas acreditavam que o PMI iria cair em outubro, mas para 53 pontos, e não para 51,8 pontos. Isso quer dizer que o indicador caiu mais do que as projeções, o que pode sinalizar algumas dificuldades futuras para o indicador.

Por sua vez, o terceiro ponto se refere à taxa atual do indicador. Embora tenha recuado em outubro, o indicador segue acima de 50 pontos. Em resumo, níveis acima dos 50 pontos indicam expansão da atividade, enquanto valores menores que essa marca indicam retração.

Em outras palavras, o patamar continuou indicando crescimento do setor de serviços em outubro, mesmo que de maneira mais tímida que em setembro. Aliás, esse foi o 10º avanço consecutivo do PMI de serviços, ou seja, o indicador não registrou qualquer taxa inferior a 50 pontos em 2023, ao menos até agora.

Veja mais detalhes do indicador em outubro

O instituto revelou que, entre os subíndices, o de atividade empresarial teve um forte recuo de 58,8, em setembro, para 54,1 em outubro. Em contrapartida, o subíndice de novo pedidos subiu de 51,8 para 55,5 pontos, na mesma base comparativa.

Um terceiro indicador, referente aos preços, teve um leve recuo de 58,9 para 58,6 pontos entre setembro e outubro. Em meio a estas variações, o PMI de serviços fechou o mês de outubro em queda, refletindo a forte influência da atividade empresarial no indicador.

“O sentimento entre os comentários dos inquiridos do Comitê de Inquérito às Empresas é misto, com alguns otimistas quanto às atuais condições empresariais constantes e estáveis ??e outros preocupados com fatores econômicos como a inflação, taxas de juro e acontecimentos geopolíticos“, afirmou Anthony Nieves, presidente do comitê.



“Os desafios relacionados com o emprego também prevalecem, com comentários sobre o aumento dos custos laborais, bem como a escassez“, acrescentou.

PMI Composto acelera

O levantamento do instituto também mostrou que o PMI Composto seguiu o caminho inverso em outubro e acelerou de 50,2 pontos para 50,7 pontos no mês. A propósito, esse indicador agrega dados do segmento industrial além do setor de serviços dos EUA.

De acordo com o economista-chefe da S&P Global, Chris Williamson, os dados do PMI em relação a outubro indicam um cenário “muito mais moderado da saúde econômica dos EUA do que os últimos números abundantes do PIB, com outubro registrando um crescimento muito fraco da atividade empresarial pelo terceiro mês consecutivo“.

Preços sobem no setor industrial

O levantamento do instituto revelou que os preços no setor de alimentação e acomodação subiram em outubro, pressionados por diversos fatores.

Em síntese, os preços das matérias-primas desaceleram em outubro, no geral, mas algumas categorias continuam com valores elevados, principalmente a mão-de-obra. Inclusive, a expectativa é que os preços sigam em nível elevado no futuro imediato. 7

Segundo os fornecedores, os preços estão altos, em grande parte, por causa dos custos trabalhistas, como salários, vencimentos e benefícios, que continuam figurando como a maior razão para esse cenário difícil.

Por outro lado, os preços do setor de construção continuam mais favoráveis, ao menos no geral. A robustez de determinados setores da construção mantém um otimismo contínuo. Isso acontece porque os equipamentos e materiais de construção geralmente têm preços mais baixos e entregas mais rápidas.

Entretanto, esse cenário positivo não se refere a todos os materiais ou equipamentos, visto que alguns preços continuam elevados, e isso vem acontecendo nos últimos meses.

Por fim, os serviços de educação se mostraram preocupados com os próximos meses, principalmente por causa dos conflitos no Oriente Médio, que podem elevar os preços dos combustíveis no país.

Por falar nisso, a guerra entre Israel e o grupo extremista islâmico Hamas teve início no dia 7 de outubro e está preste a completar um mês. Os ataques continuam acontecendo e os investidores temem a entrada de outros países nos conflitos, como o Irã, que é um grande produtor e exportador de petróleo da região.