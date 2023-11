Indústria Cultural é tema de questão do ENEM 2023; confira

No último domingo (05 de novembro), os candidatos realizaram o primeiro dia de provas do ENEM 2023. Dentre as 45 questões de Ciências Humanas e suas Tecnologias, os estudantes encontraram uma pergunta de Sociologia sobre a Indústria Cultural.

A Indústria Cultural é um assunto extremamente abordado pela prova do ENEM, tendo sido cobrado pela maioria das edições passadas da prova.

É muito importante que você domine as principais características desse assunto e entenda como ele pode ser cobrado em uma prova, uma vez que a Indústria Cultural pode ser abordada por questões de vestibulares ou pela próxima edição do ENEM.

Dessa forma, para te ajudar a entender como o tema pode ser cobrado, o artigo de hoje trouxe a resolução comentada da questão do ENEM sobre a Indústria Cultural e outras informações importantes sobre o tópico. Vamos conferir!

Indústria Cultural: questão do ENEM 2023

“A diversão é o prolongamento do trabalho sob capitalismo tardio. Ela é procurada por quem quer escapar ao processo de trabalho mecanizado para se pôr de novo em condições de enfrentá-lo. Mas, ao mesmo tempo, a mecanização atingiu um tal poderio sobre a pessoa em seu lazer e sobre a sua felicidade, ela determina tão profundamente a fabricação das mercadorias destinadas à diversão que essa pessoa não pode mais perceber outra coisa senão as cópias que reproduzem o próprio processo de trabalho.”

ADORNO, T; HORKHEIMER, M. Dialética do esclarecimento. Rio de Janeiro: Zahar 1997.

No texto, o tempo livre é concebido como

A) consumo de produtos culturais e elaborados no mesmo sistema produtivo do capitalismo.



B) forma de realizar as diversas potencialidades da natureza humana.

C) alternativa para equilibrar tensões psicológicas do dia a dia.

D) promoção da satisfação de necessidades artificiais.

E) mecanismo de organização do ócio e do prazer.

Análise da questão:

A resposta correta para a questão do ENEM é a alternativa A.

O texto de Adorno e Horkheimer sugere que a lógica da produção industrial inclui não somente os momentos de produtividade, mas também o ócio. A consequência dessa situação é a criação e difusão de hábitos culturais baseados na lógica do sistema capitalista.

O livro “Dialética do esclarecimento” é a primeira obra em que o termo “Indústria Cultural” é mencionado. Para responder a questão, os estudantes deveriam interpretar o texto levado em consideração que a “Indústria Cultural” é uma teoria criada por dois grandes pensadores da Escola de Frankfurt: Max Horkheimer e Theodor Adorno. A obra foi escrita na metade do século XX, um contexto conturbado caracterizado pela ascensão de regimes totalitários, como o Fascismo e o Nazismo, e pelo início da Segunda Guerra Mundial.

Esse contexto histórico fez com que os dois sociólogos buscassem refletir sobre os rumos das diferentes artes e da cultura, bem como sobre a manipulação das mesmas para garantir o controle das massas.

A teoria sobre a “Indústria Cultural” foi criada para refletir sobre a situação da cultura e das artes no século XX: a produção artística e cultural passou a ser dominada pelas indústrias, que produziam em larga escala e que tinham como principal objetivo a manipulação das grandes massas.

Nesse sentido, os pensadores Adorno e Horkheimer afirmavam que o sistema capitalista havia influenciado o mercado artístico a tal ponto que as obras de arte, os filmes e as músicas seriam produzidos a partir da lógica da produção industrial. O objetivo dessa produção seria perpetuar a ideologia das classes dominantes, a partir do controle das massas, e expandir os lucros dos empresários.

Além disso, no contexto analisado pelos dois pensadores, os consumidores atuariam como indivíduos acríticos por meio do consumo de uma grande diversidade de produtos sem refletir sobre o significado ou a utilidade dos mesmos.