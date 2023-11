Inep realiza 2º dia de provas neste domingo (12)

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) realiza neste domingo, dia 12 de novembro, o segundo e último dia de aplicação das provas referentes ao Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023.

Neste domingo, os participantes responderão a duas provas objetivas, a de Matemática e suas Tecnologias e a de Ciências da Natureza e suas Tecnologias. Cada caderno de prova conta com 45 questões, totalizando 90 questões de múltipla escolha.

Através da sua Assessoria de Comunicação Social, o Inep já divulgou as principais orientações para o segundo dia de provas. Como acontece tradicionalmente, o início da aplicação será às 13h30 (horário de Brasília), com duração de cinco horas. Desse modo, as provas se encerram às 18h30.

O Enem acontece anualmente em todo o país. Desse modo, haverá locais de prova em todos os 26 estados brasileiros e também no Distrito Federal, contemplando mais de mil municípios.

Para conferir o seu local de prova, o estudante deve consultar o Cartão de Confirmação de Inscrição, disponível na Página do Participante. Confira abaixo as demais orientações do Inep para esse segundo dia do ENEM 2023!

ENEM 2023: Orientações para o 2º dia de provas

De acordo com o edital do Inep, neste domingo (12), a aplicação das provas contecerá das 13h30 às 18h30. Os portões serão abertos às 12h e fechados às 13h impreterivelmente. O exame seguirá o horário oficial de Brasília.

Desse modo, os candidatos deverão chegar aos locais de prova com antecedência mínima de uma hora do horário de fechamento dos portões de acesso aos locais de prova. O Inep não permitirá o acesso de participantes após às 13h.



O que levar?

Além disso, para ter o acesso liberado aos locais de prova, os candidatos deverão apresentar documento oficial de identificação com foto. O Inep aceitará documentos digitais. Nesses casos, a identificação deve ser feita com e-Título, Carteira Nacional de Habilitação ou RG digitais, nos respectivos aplicativos oficiais – capturas de tela não serão aceitas. É imprescindível apresentar documento de identificação oficial com foto.

Ainda conforme as orientações do Inep, os participantes deverão responder a prova com caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente. Portanto, os candidatos deverão levar essa caneta para preencher o Cartão-Resposta.

Desse modo, os dois itens obrigatórios para levar nesse segundo dia de prova são: documento de identificação com foto e caneta preta.

Objetos de uso proibido no ENEM

Para garantir a segurança no exame, o Inep proíbe o uso de diversos objetos, principalmente o uso de equipamentos eletrônicos. Por isso, o Inep dá a cada participante um envelope porta-objetos.

Antes de entrar no local de aplicação, os estudantes devem desligar os equipamentos eletrônicos, colocá-los no envelope e lacrá-lo. O envelope deve ser mantido debaixo da carteira durante toda a permanência do estudante no local de provas.

ENEM 2023

De acordo com os dados do Inep, neste ano, o ENEM 2023 recebeu cerca de 3,9 milhões de inscrições. O órgão aprovou mais de 38 mil pedidos de atendimento especializado para o dia das provas, além de aumentar o número de recursos de acessibilidade disponíveis no exame.

O primeiro dia de provas do ENEM 2023 aconteceu no último domingo, dia 5 de novembro. Os participantes responderam às provas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, e de Ciências Humanas e suas Tecnologias, além da prova de redação. O tema proposto foi “Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil”.

O ENEM é o principal exame que promove o ingresso de estudantes de todo país em instituições de ensino superior públicas e privadas em todo o Brasil. A divulgação dos resultados do ENEM 2023 está prevista para janeiro de 2024.

Com informações da Agência Brasil.