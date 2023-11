inflação oficial do Brasil cresce novamente em outubro; Veja os motivos

De acordo com dados divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) nesta sexta-feira (10), o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) teve uma alta de 0,24% no mês de outubro. O índice é considerado como a inflação oficial do Brasil.

Apesar do aumento, o IPCA em outubro demonstrou uma leve redução em comparação com o mês anterior, assim como na comparação com outubro do ano passado. Nesse sentido, o índice apresentou alta de 0,26% em setembro de 2023, e fechou outubro de 2022 com alta de 0,59%.

Os preços das passagens aéreas foram os que mais impactaram o IPCA em outubro, acumulando uma alta de 23,7% na comparação com setembro. Com fechamento de outubro em 0,24%, a inflação acumulada no Brasil está em 4,82% nos últimos doze meses, e em 3,75% no acumulado deste ano.

O mercado financeiro esperava um maior aumento do IPCA em outubro, com expectativa de 0,29%. Além disso, no acumulado de doze meses o índice fica fora do intervalo das metas de inflação perseguidas pelo Banco Central, que é de 3,25%, com tolerância entre 1,75% e 4,75%.

Grupos que compõem o IPCA

O IPCA é composto por nove grupos, sendo que oito deles apresentaram alta no mês de outubro. O setor de Alimentação e bebidas foi o destaque negativo, pois apresentou uma alta nos preços após quatro meses seguidos de queda. Além disso, a alimentação no domicílio, a qual mede os preços de produtos básicos utilizados no dia a dia, também demonstrou um aumento em outubro, de 0,27%.

Já o grupo de Transportes, apesar da alta nos preços das passagens aéreas, demonstrou uma desaceleração no aumento dos preços, principalmente pela queda dos combustíveis em outubro, que foi de 1,39%.

Confira a seguir os resultados de cada grupo medido pelo IPCA, o índice oficial da inflação no Brasil:



Alimentação e bebidas: 0,31%;

Habitação: 0,02%;

Artigos de residência: 0,46%;

Vestuário: 0,45%;

Transportes: 0,35%;

Saúde e cuidados pessoais: 0,32%;

Despesas pessoais: 0,27%;

Educação: 0,05%;

Comunicação: -0,19%.

Grupo de Transportes

Como dito, o grupo de Transportes do IPCA teve uma diminuição na taxa de aumento dos preços em outubro, fechando com 0,35%. No mês anterior, em setembro, o grupo demonstrou uma alta de 1,40%.

Esse alívio do grupo de Transportes se deu principalmente pela redução nos preços dos combustíveis em outubro. Nesse sentido, a gasolina teve uma queda percentual de 1,53% na comparação com o mês anterior, baixando em 0,08 ponto percentual o IPCA geral de outubro.

No final de outubro, a Petrobras fez um anúncio de que o preço do litro da gasolina seria reduzido em R$ 0,12 no repasse para as distribuidoras. No entanto, no mesmo dia foi anunciado que o preço do diesel teria um aumento de R$ 0,25 por litro nas refinarias, o que resultou em uma alta de 0,33% para este combustível no IPCA do mês.

Outros combustíveis, como o etanol e gás veicular, também apresentaram quedas no IPCA em outubro, sendo de -0,96% e -1,23%, respectivamente. Por fim, as passagens aéreas tiveram maior impacto na inflação do mês, aumentando o índice geral em 0,14 ponto percentual.