Influenciador preso no Texas por espancar pessoas na rua para se tornar viral

NNova polêmica nas redes sociais nos Estados Unidos. Desta vez, no estado do Texas, depois de um influenciador de 19 anos ter sido preso por espancar pessoas na rua, gravar e publicar na Internet, nas suas plataformas YouTube e TikTok.

O homem foi identificado como Alford Lasean Lewis e estava realizando uma pegadinha desagradável nos parques da cidade de Houston, com o único propósito de se tornar viral. O primeiro incidente deste tipo aconteceu no dia 26 de outubro em Wortham Park, onde Alford, acompanhado por um amigo que o filmava, deu um soco por trás de um homem que passava.

O segundo caso ocorreu dias depois, no mesmo parque. Desta vez, o influenciador ameaça uma segunda pessoa com uma arma e depois pede que ela entregue o telefone. Felizmente a vítima finalmente conseguiu escapar da situação.

Ele confessou que foi apenas para ganhar popularidade

O próprio jovem acabou por confessar à polícia, admitindo que só o fazia para tentar ganhar popularidade, mas que agora se arrepende dos seus actos. Porém, sendo maior de idade, ele pode ser acusado. Ele agora também enfrenta acusações graves e eventualmente comparecerá ao tribunal.

Em princípio, o juiz encarregado do caso de Lewis concedeu-lhe uma fiança de 30 mil dólares, com a condição de que use um monitor GPS no tornozelo, enquanto estiver em prisão domiciliária. O amigo de Lewis, Kingston Miker, 18, também foi preso e enfrenta as mesmas acusações. Agressão agravada e posse de arma proibida são algumas das acusações que Lewis enfrenta.