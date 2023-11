O Nubank tem se consolidado como um dos principais bancos digitais no Brasil, não apenas por acaso, mas sim pela sua capacidade de oferecer serviços de qualidade, aliados à seriedade e profissionalismo em seu atendimento.

Informação importante para quem quer AUMENTAR O LIMITE DO NUBANK

Entre os diversos serviços oferecidos, o banco digital tem se destacado na questão do limite de crédito. Assim, proporcionando aos seus clientes uma forma rápida e sem a necessidade de análise para aumentar o valor disponível.

O destaque da fintech nos limites de crédito

O banco digital brasileiro tem se destacado, principalmente, pela gama diversificada de serviços financeiros oferecidos. Desde a conta corrente repleta de vantagens até investimentos, o Nubank visa proporcionar comodidade e facilidade aos usuários em suas vidas financeiras.

Desse modo, a instituição se destaca não somente pela praticidade na utilização de seus serviços. Uma vez que também ganha espaço pela transparência e excelência no atendimento ao cliente, aspectos que contribuem significativamente para sua crescente base de clientes.

Nu Limite Garantido: a revolução nos aumentos de limite

Para aqueles que buscam aumentar seus limites de crédito de maneira descomplicada, o Nubank apresenta uma novidade revolucionária: o Nu Limite Garantido. Esse recurso simples e inovador possibilita um aumento no limite de crédito do seu cartão “roxinho” de forma direta.

Desse modo, ao investir nas Caixinhas do Nubank, uma modalidade de aplicação com rendimento de 100% do CDI, o valor investido se converte em limite para o uso do seu cartão de crédito. Essa modalidade permite a realização de compras parceladas, assinaturas de serviços digitais, compra de passagens aéreas e muito mais, seja utilizando o cartão físico ou virtual.



Contudo, o diferencial é que não é necessário passar por análises de crédito para aderir ao Nu Limite Garantido. Já que basta ser cliente Nubank e possuir uma conta corrente no banco.

Como funciona o Nu Limite Garantido?

O funcionamento do Nu Limite Garantido é descomplicado e eficaz:

Abra o aplicativo do Nubank (disponível para Android e iOS) e faça login em sua conta.

Vá para a seção “Cartão de Crédito” e selecione a opção “Meus Limites”.

Por conseguinte, encontre a seção de “Nu Limite Garantido”.

Crie uma “Caixinha” e especifique o montante que pretende investir.

Confirme a operação com sua senha ou biometria.

Pronto! Seu investimento agora se torna seu limite no cartão de crédito “roxinho”. Para fazer uso do limite, é simples: apenas efetue suas compras com o cartão Nubank normalmente.

Certamente, essa função oferece aos clientes do Nubank uma maneira simplificada e ágil de aumentar seus limites de crédito. Visto que, sem burocracias e análises extensas, esse recurso revolucionário tem se destacado como uma alternativa viável para aqueles que desejam ampliar seu poder de compra de forma direta e descomplicada.

Outros benefícios oferecidos pelo Nubank

O Nubank oferece uma conta corrente completa e sem tarifas. Desse modo, os clientes têm acesso a todas as funcionalidades necessárias para gerir suas finanças, como transferências ilimitadas e gratuitas entre contas Nubank, TEDs gratuitas para outros bancos, pagamento de contas, e muito mais, sem cobrança de tarifas mensais.

Cartão de crédito internacional e sem anuidade

O cartão de crédito Nubank, conhecido como “roxinho”, é internacional e não possui anuidade. Além disso, oferece facilidades como a possibilidade de acompanhamento em tempo real das compras realizadas pelo aplicativo, além de permitir o bloqueio e desbloqueio do cartão com apenas alguns toques na tela do smartphone.

O Nubank Rewards é um programa de recompensas que permite aos usuários acumular pontos a cada compra realizada no cartão de crédito. Esses pontos não expiram e podem ser trocados por descontos em serviços parceiros, como Uber, Netflix, iFood, entre outros.