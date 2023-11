Inscrições ABERTAS para 2.800 vagas de NÍVEL MÉDIO do Tribunal de Justiça

Trabalhar no Tribunal de Justiça pode ser o sonho de muita gente. Pois bem, as inscrições estão abertas para 2.800 vagas de nível médio, isto é, como requisito de escolaridade.

Veja a seguir maiores detalhes.

Vagas de nível médio

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ SP) está com inscrições abertas para o seu processo seletivo de estágio, oferecendo oportunidades para estudantes do ensino médio regular em diversas cidades do estado.

Embora o número exato de vagas não tenha sido informado, estima-se que aproximadamente 2.800 vagas estejam disponíveis.

Requisitos das vagas de nível médio

Para participar deste processo seletivo, os candidatos precisam atender a alguns requisitos:

Estar regularmente matriculado no ensino médio, no primeiro ou segundo ano, com pelo menos seis meses restantes para a conclusão do curso.

Ter idade mínima de 16 anos.

Ser brasileiro nato, naturalizado ou estrangeiro com visto permanente no país.

Estar em dia com as obrigações eleitorais (para maiores de 18 anos) e militares (para homens maiores de 18 anos).

Não ter realizado estágio no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo por mais de dezoito meses, a menos que seja uma pessoa com deficiência. Em casos excepcionais, pode ser firmado um Termo de Compromisso de Estágio com duração de um semestre letivo.

Não realizar estágio em escritórios de advocacia ou entidades afins durante o período do estágio no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Comprometer-se a manter sigilo sobre as informações às quais terá acesso no Tribunal.

Declarar que não é cônjuge, companheiro ou parente de até terceiro grau de servidor ocupante de cargo em comissão no órgão.

Declarar que não é parente de até terceiro grau do supervisor de estágio indicado no Termo de Compromisso de Estágio.

Os estagiários aprovados nestas vagas de nível médio receberão uma bolsa-auxílio no valor de R$ 600 por mês, juntamente com um auxílio-transporte de R$ 185,27.



A carga horária é de 20 horas semanais, com quatro horas de atividades por dia, de segunda a sexta-feira. Os estagiários poderão escolher entre os horários das 9h às 13h ou das 13h às 17h.

Provas

A seleção será realizada por meio de uma prova online disponibilizada durante o período de inscrições contínuas. Esta prova abordará questões de língua portuguesa, matemática e conhecimentos gerais.

A avaliação será conduzida virtualmente pelo Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), a instituição responsável pela seleção dos candidatos, e ocorrerá ao longo do mês, incluindo sábados, domingos e feriados. Os aprovados serão convocados de acordo com a necessidade do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Como se inscrever nestas vagas de nível médio

Os interessados poderão se inscrever no site do CIEE, no link https://pp.ciee.org.br/11196.

É importante destacar que o processo seletivo do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo possui um prazo de inscrições contínuo, o que significa que os estudantes interessados podem se inscrever ao longo de todo o ano. Isso oferece flexibilidade aos candidatos, que podem escolher o momento mais conveniente para se candidatar.

Além disso, o recrutamento de estagiários ocorrerá de acordo com a demanda do Tribunal de Justiça, o que permite a inclusão de novos estagiários à medida que as necessidades da instituição se desenvolvem.

Para fornecer suporte aos candidatos durante o processo de inscrição, o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) disponibiliza um canal de atendimento por e-mail.

Se os candidatos tiverem alguma dúvida ou encontrarem dificuldades durante o processo de inscrição, eles podem entrar em contato por e-mail, especificando informações importantes, como o nome do processo seletivo público, nome completo, CPF e uma descrição do problema. O atendimento a esse canal ocorre em dias úteis, das 8h às 17h, proporcionando assistência aos candidatos.

Essa abordagem flexível e o suporte oferecido refletem o compromisso do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em fornecer oportunidades de estágio de qualidade para estudantes do ensino médio, contribuindo para o desenvolvimento da próxima geração de profissionais.