Inscrições abertas para este concurso Guarda de 52 vagas

As vagas deste concurso Guarda são de cadastro reserva e imediatas

Se você busca por concurso Guarda, aqui é o seu lugar. Este edital anuncia que são 52 vagas entre imediatas e cadastro reserva.

Confira a seguir todos os detalhes e não perca.

Vagas do certame

O aguardado concurso Guarda Horizonte CE no estado do Ceará está com inscrições abertas, oferecendo 13 vagas imediatas e 39 para formação de cadastro de reserva. Os cargos contemplados são Agente de Trânsito e Guarda Municipal, ambos com remuneração de R$ 1.695,92.

Requisitos Necessários: Para concorrer, é necessário possuir diploma de conclusão de curso de nível médio ou equivalente, devidamente registrado por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação, além de Carteira Nacional de Habilitação nas Categorias “A” e “B”.

Etapas do Concurso

Veja a seguir as fases do concurso Guarda

Prova Objetiva (Ambos os Cargos): Data prevista: 3 de março de 2024. Caracterizada como eliminatória e classificatória. Composta por questões de múltipla escolha, com duração de 3 horas.

Exame Médico (Apenas para Guarda Municipal): Etapa eliminatória destinada à verificação das condições físicas do candidato.

Investigação Social (Apenas para Guarda Municipal): Etapa eliminatória para análise do perfil social do candidato.

Prova de Aptidão Física (Apenas para Guarda Municipal): Etapa eliminatória, avaliando a aptidão física do candidato.

Avaliação Psicológica (Apenas para Guarda Municipal): Etapa eliminatória que visa avaliar aspectos psicológicos e emocionais.





Prova Objetiva

Prevista para ocorrer em dois turnos.

Manhã: Guarda Municipal.

Tarde: Agente de Trânsito.

O concurso representa uma oportunidade única para aqueles que almejam integrar a equipe de segurança pública, oferecendo não apenas vagas imediatas, mas também a possibilidade de formação de cadastro de reserva. As inscrições podem ser realizadas até [data limite de inscrição]. Não perca a chance de fazer parte dessa importante iniciativa no estado do Ceará.

Avaliação Psicológica no Concurso Guarda Horizonte CE

A Avaliação Psicológica no âmbito do Concurso Guarda Horizonte CE tem um papel crucial, visando mensurar, de maneira objetiva e padronizada, características e habilidades psicológicas dos candidatos. Essa avaliação se alinha com as exigências e responsabilidades específicas dos cargos oferecidos, notadamente Guarda Municipal.

Controle Emocional: Verifica a capacidade do candidato em lidar adequadamente com suas emoções, mantendo a estabilidade emocional em situações diversas.

Agressividade: Avalia a propensão do candidato a comportamentos agressivos e sua capacidade de manejar conflitos de forma controlada.



Atenção Difusa e Concentrada: Mensura a capacidade do candidato de manter a atenção tanto em ampla gama de informações quanto em tarefas que demandam concentração específica.

Relacionamento Interpessoal e Sociabilidade: Analisa as habilidades sociais do candidato, sua aptidão para se relacionar de forma eficaz com colegas, superiores e o público em geral.



Prova de Aptidão Física

A Prova de Aptidão Física, de caráter eliminatório, é destinada exclusivamente ao cargo de Guarda Municipal. Essa etapa visa avaliar a capacidade do candidato em realizar esforços e resistir à fadiga física, garantindo que possuam as condições necessárias para o desempenho eficaz da profissão.

Exercícios Avaliados

Abdominal: Testa a resistência e força muscular abdominal do candidato.

Corrida: Avalia a capacidade cardiovascular e resistência à corrida.

Agilidade: Mede a agilidade e destreza do candidato em movimentos específicos.

Corrida de Velocidade: Testa a velocidade e explosão muscular durante uma corrida breve.

Flexão na Barra Fixa (para homens) e Isometria (para mulheres): Avaliação específica para força muscular, variando conforme o gênero.



Essas etapas asseguram não apenas a aptidão física necessária, mas também a adequação psicológica dos candidatos ao desafiador papel de Guarda Municipal.

Como se inscrever neste concurso Guarda

Os interessados poderão se inscrever até 20 de dezembro, no site da banca organizadora, Consulpam, ao custo de R$ 95,00.