inscrições ABERTAS para ESTE estado

Há concurso agente de trânsito aberto. Portanto, interessados, estejam atentos aos prazos pois as inscrições já iniciaram.

Veja a seguir os requisitos e não perca a sua chance.

Vagas concurso agente de trânsito

Estão abertas as inscrições para o concurso da AMMPLA (Autarquia Municipal de Mobilidade de Petrolina), em Pernambuco, com o objetivo de preencher 30 vagas para o cargo de agente de trânsito e transporte.

Dessas, 15 são para contratação imediata e as outras 15 destinam-se à formação de cadastro reserva (CR).

Para se candidatar a essa carreira no concurso agente de trânsito, é necessário ter concluído o ensino médio e possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nas categorias “A” e “B”.

O salário inicial é de R$ 4.682,51 para uma jornada de trabalho de 30 horas semanais.

Sobre as provas do concurso agente de trânsito

O processo seletivo da AMMPLA seguirá as seguintes etapas:



Prova objetiva, com caráter eliminatório e classificatório.

Prova discursiva, também de caráter eliminatório e classificatório.

Teste de aptidão física, de caráter eliminatório.

Heteroidentificação e biopsicossocial, de caráter eliminatório.

Avaliação psicológica e psicotécnica, de caráter eliminatório.

Avaliação de saúde e toxicológica, de caráter eliminatório.

Investigação social, de caráter eliminatório.

Curso de formação, de caráter eliminatório.

A prova objetiva do concurso agente de trânsito será composta por 70 questões de múltipla escolha, abrangendo os seguintes temas:

20 questões de língua portuguesa;

20 questões de legislação de trânsito;

10 questões de noções de direito administrativo;

5 questões de noções de direito constitucional;

5 questões de noções de direito penal; e

10 questões de legislação especial.

Além disso, haverá uma prova discursiva que consistirá na redação de um texto dissertativo com até 30 linhas. Serão avaliados o domínio do conteúdo dos temas abordados, a experiência prévia do candidato e a adequação quanto às atribuições do cargo.

As provas objetiva e discursiva estão agendadas para o dia 21 de janeiro de 2024, e os locais e horários serão divulgados no edital de convocação, que será publicado em momento oportuno.

Como se inscrever no concurso agente de trânsito

Os interessados no concurso agente de trânsito poderão se inscrever até o dia 1º de dezembro de 2023, exclusivamente pela internet, através do site do Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro – IDIB (www.idib.org.br), organizador.

A taxa cobrada é no valor de R$ 148.

Função do agente de trânsito

Os agentes de trânsito têm a função de monitorar e regulamentar o fluxo de veículos e pedestres nas ruas e estradas, garantindo que as leis de trânsito sejam seguidas. Eles estão frequentemente nas vias, fiscalizando infrações, como excesso de velocidade, estacionamento irregular e uso inadequado de dispositivos de segurança, como cinto de segurança e capacete.

Além disso, esses profissionais podem realizar abordagens de veículos para verificar documentos, como carteira de motorista e documentos do veículo, para garantir que tudo esteja em conformidade com as regulamentações. Eles também desempenham um papel fundamental no controle de tráfego em áreas congestionadas, como cruzamentos e rotatórias, para evitar acidentes e manter o tráfego fluindo.

Em situações de acidentes, os agentes de trânsito são responsáveis por avaliar a cena, auxiliar as vítimas, coordenar o tráfego ao redor do local e garantir que as medidas de segurança sejam tomadas. Sua presença é vital para garantir que as operações de resgate e assistência médica ocorram de forma eficiente.

Além disso, eles desempenham um papel fundamental na educação pública, promovendo a conscientização sobre segurança no trânsito, realizando palestras e distribuindo materiais informativos para incentivar o cumprimento das leis e reduzir acidentes.

Portanto, os agentes de trânsito desempenham um papel multifacetado na manutenção da ordem e segurança no trânsito, trabalhando para prevenir acidentes, fiscalizar infrações e educar a comunidade sobre a importância do cumprimento das leis de trânsito.