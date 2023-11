Inscrições do concurso INPI com 120 vagas terminam nesta terça (21/11)

As vagas do concurso INPI são para três cargos

O concurso INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial) anuncia que as inscrições estão chegando ao fim.

Confira os salários e benefícios aos aprovados do concurso INPI.

Última Chance: Inscrições para o Concurso INPI se Encerram Hoje!

Se você pretende concorrer no concurso do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) e ainda não se inscreveu, fique atento, pois as inscrições terminam nesta terça-feira (21/11)! O certame oferece 120 vagas para os cargos de analista, pesquisador e tecnologista, com remuneração podendo alcançar até R$ 11.205,93!

Vagas e Remunerações Ofertadas pelo concurso INPI

Analista de Planejamento (R$ 9.144,01):

Administração: 10 vagas (ampla concorrência), 1 vaga (PcD), 3 vagas (candidatos negros).

Direito: 1 vaga (ampla concorrência).

Contabilidade ou Ciências Contábeis: 2 vagas (ampla concorrência).

Economia ou Ciências Econômicas: 2 vagas (ampla concorrência).

Engenharia Civil: 1 vaga (ampla concorrência).

Engenharia Elétrica: 1 vaga (ampla concorrência).

Arquitetura: 1 vaga (ampla concorrência).

Psicologia: 1 vaga (ampla concorrência).

Tecnologia da Informação com ênfase em Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas: 7 vagas (ampla concorrência), 1 vaga (PcD), 2 vagas (candidatos negros).

Tecnologia da Informação com ênfase em Infraestrutura de Tecnologia da Informação: 3 vagas (ampla concorrência), 1 vaga (candidatos negros).

Tecnologia da Informação com ênfase em Segurança da Informação: 2 vagas (ampla concorrência).

Pesquisador em Propriedade Industrial (R$ 11.205,93):



Você também pode gostar:

Área 1: Biologia Celular e Molecular, Bioquímica, Biotecnologia, Enzimologia, Microbiologia, Imunologia, Bioinformática: 3 vagas (ampla concorrência), 1 vaga (PcD), 1 vaga (candidatos negros).

Área 2: Bioquímica, Imunologia, Biologia Celular e Molecular, Biotecnologia, Microbiologia: 11 vagas (ampla concorrência), 1 vaga (PcD), 3 vagas (candidatos negros).

Área 3: Redes de Comunicação Sem Fio, Sistemas de Comunicações Móveis, Sistemas e Redes de Comunicação Digital, Protocolos de Comunicação: 7 vagas (ampla concorrência), 1 vaga (PcD), 2 vagas (candidatos negros).

Área 4: Processamento de Sinais, Processamento de Dados de Imagem, Áudio ou Voz, Codificação, Compressão e Decodificação de Imagem, Áudio e Voz, Reconhecimento de Padrões: 3 vagas (ampla concorrência), 1 vaga (PcD), 1 vaga (candidatos negros).

Área 5: Instrumentos e Processos de Medição de Grandezas Físicas, Químicas e Biomédicas, Sensores e Biosensores, Aparelhos de Diagnóstico e Terapia, Biomecânica: 3 vagas (ampla concorrência), 1 vaga (PcD), 1 vaga (candidatos negros).

Tecnologista em Propriedade Industrial (R$ 9.144,01):

Formação: Qualquer área de formação.

Vagas: 30 vagas (ampla concorrência), 2 vagas (PcD), 8 vagas (candidatos negros).

Não Perca a Oportunidade

Com um leque diversificado de vagas e remunerações atrativas, o concurso do INPI oferece oportunidades valiosas para profissionais de diversas áreas. Não deixe passar essa chance e finalize sua inscrição hoje mesmo!

Concurso INPI e Vagas de Nível Superior

Com a organização a cargo do Cebraspe, o Concurso INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial) iniciou suas inscrições em 1º de novembro, oferecendo 120 vagas para cargos que demandam nível superior de escolaridade

As provas objetivas estão programadas para ocorrer em 14 de janeiro, no Rio de Janeiro, com um total de 120 questões abrangendo conhecimentos básicos e específicos. O formato da avaliação seguirá o padrão da banca, no qual as respostas serão julgadas como certas ou erradas.

Por fim, confira o cronograma com as principais datas:

Inscrições: 1º a 21/11/2023

1º a 21/11/2023 Período de solicitação de inscrição e de solicitação de isenção de taxa de inscrição: 1º a 21/11/2023

1º a 21/11/2023 Data final para o pagamento da taxa de inscrição: 8/12/2023

8/12/2023 Aplicação das provas objetivas: 14/1/2024

14/1/2024 Consulta individual aos gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas: 16 a 18/1/2024

Não perca a oportunidade de participar desse processo seletivo e boa sorte nos seus estudos e na prova!

Como se inscrever no concurso INPI

Para se inscrever, basta acessar o portal oficial da banca Cebraspe e preencher o formulário. Logo após, realizar o pagamento do boleto ofertado no site.

Como estudar

A preparação exige constância. É preciso analisar o edital de forma correta verificando as disciplinas gerais e específicas do cargo escolhido. Após realizar esta análise, busque realizar questões e se aprimorar por meio das provas anteriores.

Conhecer como é a cobrança das questões pela banca organizadora é um excelente método de estudos. Analise vídeo aulas e busque se aprimorar cada vez mais. Faça pausas e cuide da sua saúde mental.