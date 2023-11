Inscrições do processo seletivo da Aeronáutica com 500 vagas acabam hoje (14)

As vagas do processo seletivo são para 17 estados e Distrito Federal

O processo seletivo da Aetonáutica está com inscrições chegando ao fim. Os interessados têm até esta terça-feira, 14 de novembro, para realizarem o cadastro.

Ao todo são 500 vagas. Saiba mais.

Oportunidade nas Alturas: FAB Encerra Inscrições para 515 Vagas de Nível Médio

A Força Aérea Brasileira (FAB) encerra hoje as inscrições para seu processo seletivo, oferecendo 515 vagas de nível médio para prestação do serviço militar voluntário. Os aprovados ocuparão o cargo de terceiro-sargento, com salário inicial de R$ 3.825, além de benefícios.

Diversidade de Áreas e Estados do processo seletivo

As oportunidades abrangem diversas áreas, como administração, comunicações, eletricidade, informática, saúde bucal, entre outras. Os selecionados terão a chance de atuar em 17 estados brasileiros, incluindo São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Amazonas, e Distrito Federal.

Requisitos e Prazos do processo seletivo

A idade máxima para participação é de 40 anos, considerando a data prevista para incorporação em 13 de maio de 2024. O processo seletivo incluirá diversas etapas, como entrega de documentos, análise curricular, inspeção de saúde, avaliação psicológica, teste físico e prova prática para a área de música.



Duração do processo seletivo

O estágio terá a duração de um ano, com início marcado para 13 de maio de 2024. O vínculo poderá ser prorrogado por até 96 meses, desde que a idade do militar não exceda 45 anos.

Como se inscrever

Os interessados têm que se cadastrar mediante o preenchimento de formulário eletrônico disponível neste link. A participação no processo seletivo é gratuita.

Sobre a FAB

Além das atividades militares, a FAB oferece oportunidades para cidadãos por meio do Serviço Militar Voluntário (SMV), permitindo a prestação de serviço por um período determinado. O processo seletivo para terceiro-sargento atrai candidatos de diversas áreas, proporcionando uma experiência única e valiosa.

Inovação e Tecnologia

A FAB destaca-se pelo investimento em tecnologia aeronáutica avançada, incluindo o desenvolvimento e a manutenção de aeronaves modernas e sistemas de defesa. A instituição busca constantemente inovações para garantir sua eficácia nas operações aéreas.

Orgulho Nacional:

A Força Aérea Brasileira é motivo de orgulho nacional, representando a capacidade do Brasil de defender seus interesses e contribuir para a paz global.

Mais funções da FAB

A Força Aérea Brasileira (FAB) desempenha diversas funções estratégicas no contexto nacional, contribuindo para a defesa, segurança e desenvolvimento do Brasil. Abaixo estão algumas das principais funções desempenhadas pela FAB:

Defesa do Espaço Aéreo: Garantir a soberania nacional por meio do controle e defesa do espaço aéreo brasileiro. Operar sistemas de vigilância para monitoramento contínuo das atividades aéreas.

Missões de Paz e Ajuda Humanitária: Participar de operações internacionais de paz, promovendo a estabilidade global. Prestar assistência humanitária em situações de desastres naturais ou crises.

Transporte Aéreo Estratégico: Realizar o transporte de autoridades, tropas e cargas para diversas regiões do país. Apoiar operações logísticas em áreas de difícil acesso.

Monitoramento Ambiental: Executar operações de monitoramento e fiscalização ambiental. Contribuir para a preservação dos recursos naturais e combater atividades ilegais.

Formação e Treinamento: Promover a formação e treinamento de pessoal militar e técnico.

Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico: Investir em pesquisa e desenvolvimento para modernizar a tecnologia aeronáutica. Manter a capacidade de inovação e atualização das aeronaves e sistemas de defesa.

Integração com as Forças Armadas: Colaborar de maneira integrada com as demais Forças Armadas (Exército e Marinha) para fortalecer a defesa nacional. Participar de exercícios conjuntos para aprimorar a interoperabilidade das Forças.

Política Espacial: Contribuir para o desenvolvimento e implementação da política espacial brasileira. Operar sistemas espaciais para fins de defesa e monitoramento.



A FAB desempenha um papel vital na proteção dos interesses nacionais, combinando capacidades estratégicas com compromisso e excelência operacional. Acompanhe para saber mais sobre o processo seletivo.