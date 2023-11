INSCRIÇÕES PRORROGADAS! Concurso CREA anuncia 60 vagas para vários cargos

O concurso CREA anuncia que as inscrições foram prorrogadas paa 60 vagas e diversos cargos. Além disso, as chances são para nível médio e superior.

Veja aqui.

Sobre o concurso CREA

O prazo de inscrições para o concurso do Crea SP (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo) foi estendido até a próxima terça-feira, dia 7 de novembro, após inicialmente estar programado para encerrar em 2 de novembro.

Este concurso visa preencher um total de 60 vagas, além de formar um cadastro reserva para futuras oportunidades.

As vagas do concurso CREA destinadas a candidatos com nível médio incluem os cargos de agente de fiscalização, com 20 vagas disponíveis e salário de R$ 5.204,91, e assistente administrativo, que oferece 15 vagas e remuneração de R$ 4.070,31.

Importante notar que o cargo de agente de fiscalização requer, adicionalmente, a posse da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria “B”.

Para candidatos com formação de nível superior, as oportunidades são para cargos variados, como advogado, analista de gestão administrativa, analista de tecnologia, contador e engenheiro. Os salários para essas posições variam de R$ 10.074,01 a R$ 12.210,92.

Os contratados poderão ser designados para qualquer unidade do órgão em todo o estado de São Paulo. O regime de trabalho é de 40 horas semanais, e os servidores terão direito a benefícios como cartão refeição e/ou alimentação, vale-transporte e auxílio-creche.



Você também pode gostar:

Provas do concurso CREA

As provas, que incluem uma prova objetiva para todas as vagas e uma prova discursiva para cargos de nível superior, estão programadas para o dia 3 de dezembro. Além da capital, as provas serão realizadas em outras cidades, como Araçatuba, Bauru, Campinas, Presidente Prudente, Ribeirão Preto e Santos.

Este concurso terá validade de um ano, contado a partir da homologação do resultado final, com a possibilidade de prorrogação por um período igual, conforme previsto no edital.

Este processo seletivo oferece uma oportunidade relevante para candidatos que desejam ingressar no Crea SP e contribuir para as atividades relacionadas à engenharia e agronomia no estado de São Paulo.

Como se inscrever no concurso CREA

Os interessados poderão se inscrever no site www.institutoselecao.com.br. As taxas de participação custam:

R$ 90 (agente e assistente);

R$ 120 (analista e contador);

R$ 135 (advogado e engenheiro).

Sobre o CREA

O Crea SP, ou Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo, é uma instituição autônoma que atua na regulamentação e fiscalização das atividades relacionadas à engenharia, agronomia e geociências no estado de São Paulo. Seu propósito principal é garantir a qualidade, segurança e ética nas práticas profissionais dessas áreas.

Isso é alcançado por meio de várias atribuições, como o registro e fiscalização de profissionais, a supervisão de empresas que oferecem serviços nessas áreas e a emissão da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART).

Essa anotação é um documento que atesta a responsabilidade técnica de um profissional por projetos, obras e serviços, assegurando sua qualidade e conformidade com as normas técnicas.

Além disso, o Crea SP desempenha um papel importante no apoio à formação acadêmica, promovendo cursos, eventos e atividades que contribuem para o desenvolvimento técnico e científico de profissionais e estudantes. A ética e a conduta profissional são igualmente enfatizadas, e o órgão investiga casos de má conduta e aplica medidas disciplinares quando necessário.

O Crea SP realiza concursos e processos seletivos para contratar profissionais em diversas áreas, oferecendo oportunidades de emprego e contribuindo para o desenvolvimento tecnológico e científico no estado de São Paulo. Sua atuação desempenha um papel crucial na garantia da qualidade e segurança das atividades relacionadas à engenharia, agronomia e geociências na região.

Preparação

Para se preparar, além de identificar os detalhes mais importantes no edital, e fundamentar estudar os assuntos gerais e específicos.

Realizar questões anteriores a fim de entender como a banca faz a cobrança das questões.