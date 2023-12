INSS alcança a marca IMPRESSIONANTE de beneficiários em novembro; Veja quantos

O Programa de Enfrentamento à Fila da Previdência Social (PEFPS) vem proporcionando um aumento no número de benefícios previdenciários concedidos. De acordo com dados divulgados pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) referentes ao mês de novembro, o total de benefícios alcançou a marca de 39.036.865, em comparação com os 38.901.879 registrados em outubro.

A distribuição contempla aposentadorias, pensões e demais auxílios. No detalhamento divulgado pelo INSS, 5.657.745 dos benefícios concedidos são classificados como assistenciais, enquanto 33.379.120 são categorizados como previdenciários. Além disso, 26.168.062 pessoas recebem benefícios previdenciários equivalentes a até um salário mínimo, enquanto 12.868.803 indivíduos têm rendimentos superiores ao piso nacional.

Esses dados refletem os esforços contínuos do PEFPS em agilizar e otimizar o processo de concessão de benefícios previdenciários. O programa implementado pelo INSS visa reduzir as filas e proporcionar um atendimento mais eficiente aos beneficiários.

Benefícios previdenciários e assistenciais

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) oferece uma variedade de benefícios, sendo eles divididos principalmente em duas categorias: benefícios assistenciais e benefícios previdenciários. O principal benefício assistencial do INSS é o Benefício de Prestação Continuada (LOAS), destinado a idosos com 65 anos ou mais e pessoas com deficiência.

Já entre os benefícios previdenciários é possível citar as diferentes modalidades de aposentadoria, auxílio-doença, salário maternidade, pensão por morte e auxílio-reclusão. Vale lembrar que cada benefício possui critérios específicos para concessão, que podem incluir idade mínima, tempo de contribuição, carência, entre outros requisitos.

Sendo assim, antes de fazer a solicitação os cidadãos devem saber se preenchem os requisitos pré-estabelecidos. É importante consultar as informações mais recentes e específicas junto ao INSS ou por meio de seus canais oficiais para garantir dados atualizados e precisos.

Calendário de pagamentos do INSS



Na última sexta-feira, dia 24, teve início o calendário de pagamentos dos benefícios do INSS destinado a aqueles que recebem até um salário mínimo. O período de distribuição dos pagamentos se estenderá até 7 de dezembro, contemplando 26.168.062 milhões de segurados.

A dinâmica dos pagamentos leva em consideração o número final do cartão de pagamento, desconsiderando o dígito verificador que sucede o traço. A distribuição sempre se inicia pelos beneficiários com final de benefício 1. Na sequência, a cada dia útil, o crédito se destina aos que possuem cartão de benefício com finais subsequentes.

Paralelamente, os 12.868.803 beneficiados que recebem acima do piso nacional terão seus pagamentos efetuados entre os dias 1° e 7 de dezembro. Nesse contexto, os primeiros a receber serão aqueles com cartão de benefício que encerra com os números 1 e 6. Confira as datas a seguir:

Finais 1 e 6: 1º de dezembro

Finais 2 e 7: 4 de dezembro

Finais 3 e 8: 5 de dezembro

Finais 4 e 9: 6 de dezembro

Finais 5 e 0: 7 de dezembro

O calendário estruturado pelo INSS visa proporcionar uma distribuição eficiente e organizada dos recursos, atendendo aos beneficiários de maneira sequencial e evitando concentrações que possam sobrecarregar o sistema. A iniciativa visa otimizar o processo de pagamento dos benefícios do INSS.

Para consultar o calendário de pagamento do INSS, os beneficiários e interessados têm à disposição diferentes canais oficiais que oferecem informações atualizadas. O site oficial do INSS é uma fonte confiável para obter informações sobre as datas de pagamento.