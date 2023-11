O INSS alerta para alguns cuidados ao pedir salário-maternidade, que é um benefício que apoia mulheres e, em alguns casos, homens, durante o período de afastamento das atividades profissionais devido ao nascimento de um filho, aborto não-criminoso, adoção ou guarda judicial para fins de adoção.

Desse modo, solicitar esse benefício requer atenção a detalhes cruciais para garantir que o pedido seja aprovado de maneira eficaz.

Assim sendo, para que você saiba tudo o que precisa sobre esse assunto, reunimos algumas das principais informações para te passar.

Acompanhe a leitura até o final e confira!

INSS alerta para estes cuidados ao pedir salário-maternidade

O salário-maternidade é um benefício crucial para pais e mães que precisam de apoio financeiro durante um período de afastamento de suas atividades profissionais. No entanto, para garantir a aprovação eficaz do pedido, é essencial prestar atenção aos detalhes e seguir as orientações do INSS.

Conforme mencionado acima, o Instituto Nacional de Seguro Social alerta para alguns cuidados ao pedir o benefício. De acordo com o órgão, os contribuintes podem fazer a solicitação de forma gratuita pela internet, tornando o processo mais acessível e conveniente.

Assim, esse método online é uma maneira eficaz de garantir que as mães e, em alguns casos, pais, recebam o benefício de forma rápida e eficaz. Isso elimina a necessidade de visitar fisicamente uma agência, economizando tempo e recursos.

Responda corretamente às perguntas

Durante o processo de solicitação, os requerentes encontrarão uma série de perguntas importantes.

Sendo assim, para evitar complicações desnecessárias, é fundamental responder com precisão às perguntas.

Uma das questões mais críticas é a relacionada ao afastamento da atividade profissional durante o nascimento da criança. Responder “SIM” a essa pergunta é crucial, pois uma resposta negativa resultará na rejeição automática do pedido. Portanto, esteja preparado para fornecer uma resposta positiva quando confrontado com essa questão específica.

Quais os documentos necessários?

Ademais, para que o INSS aprove o pedido, é necessário anexar documentos que comprovem a necessidade do auxílio, como:

Certidão de nascimento da criança;

Documentos pessoais e;

Um comprovante de endereço.

Desse modo, certifique-se de ter esses documentos em mãos durante o processo de solicitação.

Exceções para trabalhadoras com carteira assinada

Contudo, vale ressaltar que as trabalhadoras com carteira assinada não precisam fazer o pedido do salário-maternidade, uma vez que o pagamento do benefício é de responsabilidade do empregador. No entanto, é fundamental que essas trabalhadoras estejam cientes de seus direitos e de como ocorre a concessão do benefício.

Quem tem direito ao salário-maternidade?

O salário-maternidade é um benefício que destina-se a apoiar mães e, em algumas situações, pais, que precisam se afastar das atividades profissionais.

Dessa maneira, têm direito a ele os trabalhadores que passam pelas seguintes situações:

Nascimento do filho;

Aborto não-criminoso;

Adoção (mediante apresentação da nova certidão de nascimento após decisão judicial) e;

Guarda judicial para fins de adoção de menor de até 12 anos (com apresentação do Termo de Guarda que indica que a guarda destina-se à adoção).

Além disso, cabe observar que o INSS concede este benefício em situações que envolvem o nascimento de um filho, aborto não-criminoso, adoção e guarda judicial para fins de adoção. Conhecer os critérios de elegibilidade é fundamental para garantir que você esteja apto a receber esse benefício.

Como pedir salário-maternidade?

Para pedir salário-maternidade, basta seguir as seguintes orientações:

Primeiramente, acesse a plataforma Meu INSS, seja site ou aplicativo;

Faça o login utilizando sua conta gov.br

Então, clique no botão “Novo Pedido”;

Digite “salário-maternidade urbano”;

Selecione o serviço na lista disponível na tela;

Finalmente, leia as informações apresentadas na tela e siga as instruções do sistema para anexar os documentos citados acima.

Dicas para garantir maiores chances de aprovação ao pedir salário-maternidade

Por fim, ao solicitar o salário-maternidade, a eficácia do processo é crucial para garantir a concessão de maneira rápida e eficiente. Assim, além de responder corretamente às perguntas e fornecer a documentação necessária, você pode adotar algumas etapas adicionais para otimizar seu pedido, como por exemplo:

Acompanhamento

Após enviar seu pedido, é importante acompanhar seu status regularmente. O INSS oferece ferramentas online para verificar o progresso do seu pedido e receber atualizações em tempo real.

Dessa forma, isso garante que você esteja ciente de qualquer informação adicional necessária e pode responder prontamente a quaisquer solicitações do INSS.

Documentação completa

Ademais, certifique-se de fornecer todos os documentos necessários com precisão. Isso inclui a certidão de nascimento da criança, documentos de identificação pessoal e comprovante de endereço.

Lembre-se que a falta de documentação adequada pode atrasar o processo de aprovação.

Agora que você já sabe quais cuidados tomar ao pedir salário-maternidade, siga as orientações para aumentar suas chances de aprovação no benefício!