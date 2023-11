INSS anuncia antecipação de MILHARES de perícias médicas para reduzir fila do BPC

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) anunciou uma medida significativa para reduzir a fila de espera do Benefício de Prestação Continuada (BPC/Loas) destinado a pessoas com deficiência. Cerca de nove mil segurados terão suas perícias médicas antecipadas, representando um alívio esperado por muitos que aguardam ansiosamente pelo benefício.

De acordo com dados de setembro do governo federal, mais de 400 mil pessoas encontram-se na fila de espera para realizar a perícia médica necessária à concessão do BPC/Loas. O procedimento é crucial para determinar a elegibilidade e o valor do benefício a ser concedido.

A antecipação das perícias médicas do INSS visa agilizar o processo e reduzir o tempo de espera para aqueles que dependem do benefício para garantir sua subsistência. A medida representa um esforço do instituto em lidar com a crescente demanda por serviços previdenciários.

Antecipação de perícias médicas

A perícia médica determina a elegibilidade de benefícios do INSS, impactando diretamente a vida de milhares de cidadãos. A crescente demanda por serviços previdenciários tem gerado um aumento significativo no tempo de espera, tornando essencial a implementação de estratégias para agilizar o processo.

Desse modo, a antecipação das perícias médicas é a resposta do INSS a essa situação, buscando reduzir o tempo de espera e proporcionar alívio aos beneficiários que dependem do BPC/Loas para garantir sua subsistência. A medida faz parte de um esforço contínuo do instituto em adaptar-se à crescente demanda e oferecer uma resposta eficaz aos desafios apresentados pelo cenário previdenciário.

A expectativa é que a antecipação das perícias médicas contribua significativamente para a diminuição da fila de espera. O INSS ressalta o compromisso em manter a qualidade e precisão das avaliações, assegurando que os critérios estabelecidos para a concessão do BPC/Loas sejam rigorosamente seguidos.

Procedimentos e prazos

Ao submeter-se à perícia médica para concessão do Benefício de Prestação Continuada (BPC/Loas), é essencial que os requerentes estejam atentos aos documentos necessários. Durante a perícia, os segurados devem apresentar atestados médicos, resultados de exames, laudos, receitas e demais documentos relevantes que possam auxiliar o médico perito na avaliação.



Também é obrigatória a apresentação de um documento de identificação com foto para garantir a segurança e a autenticidade do processo. Vale lembrar que o não comparecimento à perícia médica pode acarretar na desistência ou no indeferimento do pedido de benefício.

Realizada a perícia, o resultado estará disponível online após as 21 horas do mesmo dia do atendimento. Caso o resultado não seja divulgado dentro desse prazo, os segurados são orientados a entrar em contato com a Central 135 para obter informações adicionais e esclarecimentos sobre o status do processo.

Quem tem direito ao BPC do INSS?

Para ser elegível ao BPC/Loas, a pessoa deve possuir deficiência e uma renda familiar per capita de até ¼ do salário-mínimo, o equivalente a R$ 330. Essa avaliação é realizada com base nas informações do Cadastro Único (CadÚnico), um instrumento essencial para a análise de situação socioeconômica de famílias em todo o país. O benefício concedido possui o valor de um piso nacional, totalizando R$ 1.320.

Uma característica relevante do BPC/Loas é que não é necessário ter contribuído para o INSS para receber o benefício. No entanto, vale lembrar que os beneficiários do BPC não recebem 13º salário.