INSS anuncia Calendário de Pagamento de Novembro + Abono Extra; confira

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulgou o calendário de pagamento para o mês de novembro, trazendo boas notícias para os aposentados e pensionistas do Brasil. Além dos pagamentos regulares, haverá também um abono extra para uma categoria específica de beneficiários. Neste artigo, vamos fornecer todas as informações necessárias para que você possa verificar se será contemplado com esse benefício adicional.

Calendário de Pagamento INSS de Novembro

O calendário de pagamento do INSS é disponibilizado no início de cada ano, permitindo que os aposentados e pensionistas se programem em relação aos pagamentos mensais. Em novembro, os primeiros a receberem serão aqueles que têm direito ao piso salarial nacional. Em seguida, os aposentados e pensionistas que recebem acima desse valor mínimo também terão seus pagamentos creditados em suas contas. Confira o calendário completo abaixo:

Final do Benefício Data de Pagamento 1 24 de novembro 2 27 de novembro 3 28 de novembro 4 29 de novembro 5 30 de novembro 6 01 de dezembro 7 04 de dezembro 8 05 de dezembro 9 06 de dezembro 0 07 de dezembro

É importante ressaltar que essas datas são válidas para os beneficiários que recebem um salário mínimo. Para aqueles que têm renda superior a esse valor, o calendário é organizado de acordo com o último número do benefício. Confira:

Último Número do Benefício Data de Pagamento 1 e 6 01 de dezembro 2 e 7 04 de dezembro 3 e 8 05 de dezembro 4 e 9 06 de dezembro 5 e 0 07 de dezembro

É importante lembrar que aqueles que já receberam os pagamentos entre maio e junho não serão contemplados com esse abono extra.

Novos Pagamentos de Abono Extra INSS para Aposentados

Em 2023, os pagamentos do décimo terceiro salário dos aposentados do INSS foram realizados entre maio e junho, antecipando-se à crise financeira que assolou o país nos últimos anos. No entanto, alguns segurados começaram a receber o benefício após o mês de maio, ficando com valores pendentes para receber até 2024. Para evitar que esses beneficiários tenham que esperar por mais parcelas, o INSS irá efetuar novos pagamentos em novembro, de forma proporcional.



Diferentemente dos pagamentos anteriores, o valor do abono extra não será equivalente a um salário mínimo. Ao invés disso, ele será proporcional aos meses de benefício concedido. Para aqueles que recebem o salário mínimo, o valor a ser pago será de aproximadamente R$800. Já para aqueles que recebem o teto do INSS, que é de R$7.507,49, o valor do abono extra será de cerca de R$5.000. Portanto, os pagamentos do abono extra para aposentados variarão entre R$800 e R$5.000.

Como Verificar se Você Será Contemplado

Se você é aposentado ou pensionista do INSS e deseja verificar se será contemplado com o abono extra em novembro, é importante ficar atento ao calendário de pagamento mencionado anteriormente. Verifique o último número do seu benefício e confira a data correspondente. Caso você já tenha recebido os pagamentos entre maio e junho, não será elegível para receber o abono extra.

Para obter mais informações sobre os pagamentos do INSS, você pode acessar o site oficial do INSS ou utilizar o serviço “Meu INSS” para consultar detalhes específicos sobre sua aposentadoria.

Garanta um final de Ano Mais Tranquilo

O abono extra oferecido pelo INSS em novembro trará um alívio financeiro para muitos aposentados e pensionistas do Brasil. É importante que os beneficiários estejam cientes do calendário de pagamento e verifiquem se serão contemplados com esse benefício adicional. Lembre-se de conferir as datas de acordo com o último número do seu benefício e fique atento às informações fornecidas pelo INSS. Aproveite esse recurso para garantir um final de ano mais tranquilo e seguro em relação às suas finanças.